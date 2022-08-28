Sırbistan: 72-79 - Son Dakika
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Sırbistan: 72-79

28.08.2022 22:10
Sırbistan: 72-79

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Antonio Conde, Martin Horozov, Michal ProcTÜRKİYE: Larkin 4, Şehmus Hazer, Onur Alp Bitim, Cedi Osman 22, Furkan Haltalı, Melih Mahmutoğlu 7, Sadık Emir Kabaca, Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı, Furkan Korkmaz 18, Alperen Şengün 17, Ercan Osmani 4SIRBİSTAN:...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Antonio Conde, Martin Horozov, Michal Proc

TÜRKİYE: Larkin 4, Şehmus Hazer, Onur Alp Bitim, Cedi Osman 22, Furkan Haltalı, Melih Mahmutoğlu 7, Sadık Emir Kabaca, Buğrahan Tuncer, Sertaç Şanlı, Furkan Korkmaz 18, Alperen Şengün 17, Ercan Osmani 4SIRBİSTAN: Marinkovic, Kalinic 14, Lucic 11, Jokic 24, Jagodic-Kuridza 7, Micic 5, Guduric 14, Jaramaz, Milutinov 4

1'İNCİ PERİYOT: 15-26İLK YARI: 28-473'ÜNCÜ PERİYOT: 55-655 FAUL: 26.57 Lucic (Sırbistan)

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu ikinci maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, sahasında Sırbistan'a 79-72 mağlup olarak gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya A Milli Takım'ın başantrenörü Ergin Ataman; Larkin, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün, Ercan Osmani ilk beşiyle başladı. Svetislav Pesic yönetimindeki Sırbistan ise Micic, Marinkovic, Lucic, Kalinic, Jokic ilk beşiyle parkede yer aldı.Nikola Jokic'in pota altındaki dominant oyunuyla maça iyi başlangıç yapan Sırbistan, yıldız oyuncusunun 11 sayı attığı çeyreği 15 sayı farkla önde tamamladı: 15-26.Takım olarak hücumda etkili bir performans ortaya koyan Sırbistan, Jokic'in de hücum etkinliğini sürdürmesiyle farkı 19'a kadar çıkarttı ve soyunma odasına 47-28'lik üstünlükle girdi.Alperen Şengün'ün iyi oyunu, Cedi Osman'ın hücumda devreye girmesiyle üçüncü periyotta farkı tek hanelere kadar indiren milliler, Sırbistan'ın dış atışlarına engel olmakta zorlansa da son periyota girerken farkı 10 sayıya kadar indirdi: 55-65.Son periyotta tempoyu yükselten ve savunmada sertliği artıran ay-yıldızlılar, karşılaşmanın bitimine 3 dakika kala eşitliği yakaladı: 71-71. Eşitlik sonrasındaki son bölümü hücumda kötü geçiren milliler, hücumları basit hatalarla sonlandırdı ve Sırbistan, sahadan 79-72'lik galibiyetle ayrıldı.DJOKOVIC DE MAÇI İZLEDİ

ATP Tekler Dünya Sıralaması'nın 6 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, Türkiye-Sırbistan karşılaşmasını Sinan Erdem Spor Salonu'nda takip etti. Yıldız oyuncu, eşiyle birlikte saha içi tribününden müsabakayı izlerken, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi. Djokovic'in yanı sıra iş, sanat ve spor dünyasından birçok isim de yine Türkiye-Sırbistan karşılaşması için tribündeydi.


- İstanbul
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Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde kayıp! Sırpları elimizden kaçırdık Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde kayıp! Sırpları elimizden kaçırdık Güzel oyuncu Ebru Şahin'den yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı Güzel oyuncu Ebru Şahin'den yatak pozlarıyla sosyal medyayı salladı FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 72 Sırbistan: 79 FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 72 Sırbistan: 79
Kaynak: DHA

Melih Mahmutoğlu, Furkan Korkmaz, Cedi Osman, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sırbistan: 72-79 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Sırbistan: 72-79 - Son Dakika
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