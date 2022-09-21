Salon: Şırnak
Hakemler: Hüseyin Okumuş, Bektaş Kalender
Cizre Belediyespor: Ivanov, Muhammet Ertuğrul, Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Julien Winkelmuller (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Murat Karakaya, Hilmi Şahin, Andaç Kapan, Burak Kamçı)
KV Peja: Kajtazi, Nrecaj, Tasev, Hajdaraj, Meujaj, Nikqi (Kabashi, Kelmend, Macula, Salihaj, Gashi)
Setler: 25-10, 25-19, 25-14
Süre: 65 dakika (18, 23, 24)
Voleybol Erkekler Balkan Kupası ikinci maçında Cizre Belediyespor, Kosova'nın KV Peja takımını 3-0 yendi.
Cizre Belediyespor, bu sonuçla Balkan Kupası şampiyonu olarak Türkiye'yi Challenge Kupası'nda temsil etmeye hak kazandı.???????
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