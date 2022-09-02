Kadınlar Süper Kupa, dördüncü kez Kastamonu Belediyesi'nin oldu - Son Dakika
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Kadınlar Süper Kupa, dördüncü kez Kastamonu Belediyesi'nin oldu

02.09.2022 22:32
Kadınlar Süper Kupa, dördüncü kez Kastamonu Belediyesi'nin oldu

SALON: THFHAKEMLER: Pınar Ünlü Hatipoğlu, Mehtap ŞimşekKASTAMONU BELEDİYESİ GSK: Samara da Silva Vieira, Nurşah Sancak, Kübra Sarıkaya, Simone Bohme, Serpil İskenderoğlu, Nurceren Akgün Göktepe, Katarina Jezic, Neslihan Çalışkan, Mouna Chebbah, Betül Yılmaz, Yaren Berfe Göker, Gülhannur...

SALON:  THF

HAKEMLER:  Pınar Ünlü Hatipoğlu, Mehtap Şimşek

KASTAMONU BELEDİYESİ GSK:  Samara da Silva Vieira, Nurşah Sancak, Kübra Sarıkaya, Simone Bohme, Serpil İskenderoğlu, Nurceren Akgün Göktepe, Katarina Jezic, Neslihan Çalışkan, Mouna Chebbah, Betül Yılmaz, Yaren Berfe Göker, Gülhannur Göksel, Azenaide Danıla Jose Carlos, Ceren Demirçelen, Majda Mehmedovic, Emine Gökdemir.KONYAALTI BELEDİYESİ SK:  Mben Noelle, Beyzanur Türkyılmaz, Ivana Gakidova, Cansu Akalın, Sinem Vatan, Monika Janeska, Döne Gül Bozdoğan, Bilge Öztürk, Ceylan Aydemir, Yağmur Bembeyaz, Aleksandra Sannikova, Yasemin Şahin, Sanja Premoviç, Alena Ikhneva, Sevilay İmamoğlu Öcal, Elif Sıla Aydın.

THF Kadınlar Süper Kupa maçında Konyaaltı Belediyesi'ni 36-31'lik skorla yenen Kastamonu Belediyesi, dördüncü kez Süper Kupa'yı kazandı. Ankara THF Spor Salonu oynanan ve 2021-2022 sezonu Süper Lig Şampiyonu Kastamonu Belediyesi ile Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyesi'nin karşılaştığı maçı hakemler Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek yönetti.Temponun hiç düşmediği mücadelenin ilk 10 dakikası 6-6 eşitlikle geçilirken, ilk devreyi Konyaaltı Belediyesi 19-18'lik skorla önde kapadı. İkinci yarısı da çekişmeli devam eden müsabakanın son bölümlerinde rakibi karşısında skor üstünlüğü kuran Kastamonu Belediyesi maçı 36-31 kazandı. Müsabaka sonrası düzenlenen kupa seremonisinde Kastamonu Belediyesi'ne THF Kadınlar Süper Kupa'yı ve madalyaları THF Başkanı Uğur Kılıç, THF Yönetim Kurulu Asbaşkanı Mustafa Köklü ile Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya tarafından takdim edildi.Karşılaşmada 11 golle en skorer isim olan Kastamonu Belediyesi'nden Azenaide Danila Jose, "Maçın En Değerli Oyuncusu" ödülünü kazandı.ERKEKLER SÜPER KUPA FİNALİ 9 EYLÜL'DE

2021-2022 sezonu Erkekler Süper Lig şampiyonu Beşiktaş Yurtbay Seramik ile Türkiye Kupası şampiyonu Beykoz Belediyesi'nin karşılaşacağı Erkekler Süper Kupa müsabakası ise 9 Eylül 2022 Cuma günü oynanacak. Ankara THF Spor Salonu'nda oynanacak Erkekler Süper Kupa müsabakası saat 19.00'da başlayacak.


- Ankara
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Kaynak: DHA

Betül Yılmaz, Pınar Ünlü , Kastamonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar Süper Kupa, dördüncü kez Kastamonu Belediyesi'nin oldu - Son Dakika

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