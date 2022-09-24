Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
Üye Girişi

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

24.09.2022 19:22
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: İsmail Yıldırım, Erkan SarıAltekma: Muzaffer Yönet, Ertuğrul Gazi Metin, Emin Gök, Saar, Emir Pınar, Selman Ateş (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci)Fenerbahçe HDI Sigorta: Marouf, Emre Savaş, İzzet Ünver, Louati, Peric, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İsmail Yıldırım, Erkan Sarı

Altekma: Muzaffer Yönet, Ertuğrul Gazi Metin, Emin Gök, Saar, Emir Pınar, Selman Ateş ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Marouf, Emre Savaş, İzzet Ünver, Louati, Peric, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Arda Bostan, Oğuzhan Tarakçı, Ahmet Tümer)

Setler: 16-25, 18-25, 16-25

Süre: 68 dakika (24, 24, 20)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu ikinci maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Altekma'yı 3-0 yendi.

YORUMLAR
500
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, İsmail Yıldırım, Mehmet Özbek, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomi eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Hani her taraf çökmüştü
18:30 Vatandaşlar ucuz halı alabilmek için birbirini ezdi
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Sakarya gafına gönderme: Yolunu şaşırmış
17:36 İçişleri Bakanı Soylu'nun korumaları gökkuşağı renkli şemsiyeye müdahale etti
17:14 Yunanistan'ın zulmü son bulmuyor! Botları patlatılıp Türk karasularına itilen 4'ü çocuk 6 kişi can verdi
16:41 Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı
16:41 ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:14 İtalya'da genel seçim için geri sayım! 50 milyondan fazla kişi sandığa gidecek
16:03 Birlikte sahte içki içtiği babası can vermişti! 17 gün sonra yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 19:22:50. #1.12#
SON DAKİKA: Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement