Samet Bulut'tan Çifte Mutluluk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samet Bulut'tan Çifte Mutluluk

Samet Bulut\'tan Çifte Mutluluk
30.06.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düğün sonrası Siirt'te şampiyon olan Samet Bulut, Muğla'ya büyük gurur yaşattı.

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı'nın sporcusu Samet Bulut, Bursa'da gerçekleşen düğününün ardından ertesi gün Siirt'te düzenlenen Türkiye Bisiklet Yol Yarışı Şampiyonası'nda birinci olarak Muğla ya büyük gurur yaşattı. Düğünün ardından sabah Siirt'e yola çıkıp burada bir de şampiyonluk elde eden Samet çifte mutluluk yaşamış oldu. 2026 TT şampiyonu olan Samet'in Türk bisikletinin önemli isimlerinden biri olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıta Bisiklet Takımı Genel Koordinatörü İlker Cömert, "Takımın Siirt'te kampa girmesi ile Samet'e 3 gün izin vermek istedik o sadece 1 gün izin istedi. Hatta düğün sabahı ısrarlarımıza rağmen Bursa'da 3 saatlik günlük antrenmanını da yaptı. Düğün sonrası sabah gerçekleşen yarışta Türkiye şampiyonu oldu. Bu inanılmaz bir şey. Bizler de Esma ve Samet'e bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.

Türkiye şampiyonu bisikletçi Samet Bulut, "Bisiklet diğer sporlara benzemiyor, antrenman kaçırdığınız zaman bunun sıkıntısını hemen yaşıyorsunuz. Nişan düğünümüz önceden planlanmıştı, daha sonra Türkiye Şampiyonası'nda takvim açıklanınca böyle bir çakışma oldu. Sanırım beni biraz motive de etti. Çok mutlu oldum, hem hayat arkadaşıma hem de takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Samet Bulut, Etkinlikler, Muğla, Siirt, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samet Bulut'tan Çifte Mutluluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:29:51. #7.12#
SON DAKİKA: Samet Bulut'tan Çifte Mutluluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.