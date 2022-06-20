Samet Geyik, Fenerbahçe'de - Son Dakika
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Samet Geyik, Fenerbahçe'de

20.06.2022 15:09
Samet Geyik, Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Türk Telekom'da forma giyen Samet Geyik ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Türk Telekom'da forma giyen Samet Geyik ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, başarılı uzun oyuncu Samet Geyik ile bir yıllık anlaşma sağladı. 2020 yazından beri Türk Telekom forması giyen Geyik 2021-2022 sezonunda EuroCup'ta 15 maçta forma giyerek ortalama 21 dakika sahada kaldı ve 6.9 sayı, 4.5 ribaund, 1.1 asist, 7.2 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Samet, ING Basketbol Süper Ligi'nde ise 2021-22 sezonunu 26 maçta 7.52 sayı, 4.12 ribaund, 1.04 asist ortalamalarıyla bitirdi.

(İHA)

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Samet Geyik, Fenerbahçe Beko'da Samet Geyik, Fenerbahçe Beko'da
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samet Geyik, Fenerbahçe'de - Son Dakika

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