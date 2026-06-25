Samet Geyik Gaziantep Basketbol\'a Geçti

BASKETBOL Süper Ligi'nde aralıksız 52'nci yılını geride bırakan Karşıyaka'nın geçen sezon son hafta kümede kalmasına en büyük katkıyı veren isimlerden olan uzun forvet Samet Geyik, Gaziantep Basketbol'a transfer oldu. Geçen sezon Kaf-Kaf'ta 27 maçta 8.07 sayı, 5.37 ribaund ve 0.96 asist ortalamalarıyla mücadele eden 33 yaşında, 2.06 boyundaki Samet, yeni sezonda Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol forması giyecek.