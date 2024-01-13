- Sami Uğurlu: "Kadro derinliğimizde biraz problemimiz var"

ANKARA - Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Kadro derinliğimizde biraz problemimiz var. Oyuncu değişikliği yapamıyoruz. Aynı 11'le arka arkaya oynadığımız bu beşinci hafta" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Uğurlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde terör saldırısı sonucu şehit olan askerler için baş sağlığı diledi.

Uğurlu, maçın genelinde skorun böyle olmasının büyük sürpriz olduğunu dile getirerek, "Oyunun neredeyse tamamında topa sahip olan, oyunun her bölgesinde doğru oynayan ikinci, üçüncü bölge baskılarını doğru yapan ve hücum geçişlerinde de pozisyon bulan bir Kasımpaşa takımı vardı. Ancak tabii bununla birlikte baktığınızda Ankaragücü'nün yakaladığı pozisyonların tamamıyla bizim yaptığımız bireysel hatalardan kaynaklandığını görebiliyoruz. Genç oyuncularımız var. Genç oyuncularımızı kazanmak için daha fazla oynatmak gerekiyor, daha fazla süre vermek gerekiyor. Yaptığı hatalardan sonra çok fazla onları eleştirmemek gerekiyor. Sadece doğruyu gösterip geliştirmek gerekiyor. Yukarıya, milli takımlara kazandırmak için büyük takımlara kazandırabilmek için bunu yapmamız gerekiyor. Tabii bunu yaparken de zaman zaman bu durum kazalara sebebiyet verebiliyor. Biz de böyle bir gün yaşadık. Aslında merkez savunmada bireysel hatalarla yediğimiz gollerle maçı kaybettik. Bundan dolayı da hem Emre hocayı hem Ankaragücü takımını tebrik ediyorum. Dediğim gibi kadro derinliğimizde biraz problemimiz var. Oyuncu değişikliği yapamıyoruz. Aynı 11'le arka arkaya oynadığımız bu beşinci hafta. Burada atletik performans verilerine baktığımızda savunmada yine 2 tane 2006 doğumlu, 17 yaşında, 2 tane evladımız. Onlar da ellerinden geldiği kadar her şeyi ortaya koyuyor. Ancak arka arkaya dördüncü, beşinci maç sonrasında problemler yaşayabiliyor. Biz bunu aslında oyun olarak Başakşehir maçında biraz daha yaşamıştık. Bu maçta oyun kontrolünü alıp dediğim gibi beklemediğimiz bireysel hatalardan yediğimiz gollerle maçı kaybettik ama tabi bizi düşürmeyecek. Bundan sonra da arka arkaya maçlarımız var. En iyi şekilde, en doğru şekilde hem antrenman periyotlamasıyla hem de antrenmanla birlikte aslında dinlenmenin de çok önemli olacağı periyot bu. Çünkü 3 günde arayla maç oynuyorsunuz. Tekrar istediğimiz seviyeye geleceğimizi düşünüyoruz" dedi.