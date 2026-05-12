Şamil Şahan U17 Avrupa Şampiyonası\'nda Bronz Madalya Kazandı

Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda milli güreşçi Şamil Şahan, grekoromen stil 48 kiloda bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu.

U17 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Şamil Şahan, şampiyonadaki ilk maçında Azerbaycanlı Omar Salmanov'a mağlup oldu. Rakibinin finale yükselmesinin ardından repesaj müsabakalarına katılan milli sporcu, Çekyalı Simon Srytr'i 9-0 teknik üstünlükle mağlup ederek bronz madalya maçına çıktı.

Bronz madalya karşılaşmasında Macar rakibi Benedek Tombor ile karşılaşan Şamil Şahan, minderden 7-1 galip ayrılarak Avrupa üçüncülüğünü elde etti ve bronz madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL