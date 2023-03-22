Sampaoli'yle yollarını ayıran Sevilla'da yeni teknik teknik adamı jet hızında buldu! Takımın başına Mendilibar getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sampaoli'yle yollarını ayıran Sevilla'da yeni teknik teknik adamı jet hızında buldu! Takımın başına Mendilibar getirildi

22.03.2023 11:49

Arjantinli çalıştırıcı Jorge Sampaoli ile yollarını ayıran Sevilla yönetimi, 24 saat bile geçmeden koltuğa Mendilibar'ı oturttu.

İspanyol ekibi Sevilla, ligde istenilen başarıyı bir türlü gösteremeyen ve son olarak 2-0'lık Getafe mağlubiyetinin ardından teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollarını resmen ayırdı. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla'da bu başarı da Sampaoli'yi kurtarmadı.

Sampaoli'yi gönderen Sevilla koltuğu saatler içinde doldurdu! Takım artık Mendilibar'a emanet

BEKLENENİ VEREMEDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Getafe mağlubiyetinin ardından Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği aktarıldı. İspanyol ekibi, takımın ligde alt sıralardan kurtulamaması ve son maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından bu kararın alındığını belirterek Sampaoli'ye teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.

Sampaoli'yi gönderen Sevilla koltuğu saatler içinde doldurdu! Takım artık Mendilibar'a emanet

AYNI GÜN İÇİNDE MENDILIBAR

Sevilla kulübü tarafından yapılan açıklamada, teknik direktörlük pozisyonuna Jose Luis Mendilibar'ın getirildiği açıklandı. Jose Luis Mendilibar kariyerinde son olarak La Liga temsilcisi Alaves'i çalıştırmıştı.

YORUMLAR
500
Sevilla'nın yeni teknik direktörü Mendilibar oldu Sevilla'nın yeni teknik direktörü Mendilibar oldu Sevilla'nın yeni teknik direktörü Mendilibar oldu Sevilla'nın yeni teknik direktörü Mendilibar oldu

Jorge Sampaoli, Sevilla FC, Getafe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sampaoli'yle yollarını ayıran Sevilla'da yeni teknik teknik adamı jet hızında buldu! Takımın başına Mendilibar getirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:55 MKE Ankaragücü, teknik direktör Tolunay Kafkas ile prensip anlaşmasına vardı
15:47 MHP'li Semih Yalçın'dan milletvekilliği aday adaylığı başvurularına ilişkin değerlendirme: Olağan dışı hareketler gözlemledik
14:49 Muharrem İnce'den "Aday olma" diyenlere yanıt: Ben demokratik hakkımı kullanıyorum
15:41 MHP'li Semih Yalçın: Milletvekilliği aday adaylığı başvurularında olağan dışı hareketler gözlemledik
15:44 Depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 konutun temeli atılıyor
15:38 Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yarın 17 bin 902 konutun temeli atılacak
15:33 Futbolu bırakan Mesut Özil, mesaj yağmuruna tutuldu! Arda Güler'den Benzema'ya birçok ünlü isimden yorum
15:27 Mesut Özil'e destek mesajları yağıyor! Arda Güler'den Benzema'ya kadar herkes paylaşımına yorum yaptı
15:09 Şarkıcı Chris Brown'dan olay hareket! Konserde kadın hayranına kucak dansı yaptı
15:03 Şarkıcı Chris Brown, konserde kadın hayranının kucağına oturarak dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2023 16:20:57. #1.13#
SON DAKİKA: Sampaoli'yle yollarını ayıran Sevilla'da yeni teknik teknik adamı jet hızında buldu! Takımın başına Mendilibar getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement