İspanyol ekibi Sevilla, ligde istenilen başarıyı bir türlü gösteremeyen ve son olarak 2-0'lık Getafe mağlubiyetinin ardından teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollarını resmen ayırdı. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla'da bu başarı da Sampaoli'yi kurtarmadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Getafe mağlubiyetinin ardından Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği aktarıldı. İspanyol ekibi, takımın ligde alt sıralardan kurtulamaması ve son maçlarda alınan başarısız sonuçların ardından bu kararın alındığını belirterek Sampaoli'ye teşekkür etti ve kariyerinde başarılar diledi.
Sevilla kulübü tarafından yapılan açıklamada, teknik direktörlük pozisyonuna Jose Luis Mendilibar'ın getirildiği açıklandı. Jose Luis Mendilibar kariyerinde son olarak La Liga temsilcisi Alaves'i çalıştırmıştı.
Son Dakika › Spor › Sampaoli'yle yollarını ayıran Sevilla'da yeni teknik teknik adamı jet hızında buldu! Takımın başına Mendilibar getirildi - Son Dakika