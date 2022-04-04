Şampiyon Ayvalıkgücü'ne coşkulu karşılama - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Bölge 2. grupta, puan cetvelinde kendisine en yakın durumdaki Yalovaspor ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada 0-0 berabere kalarak kazandığı altın değerindeki 1 puanla, ligin sona ermesine bir hafta şampiyonluğunu ilan eden Ayvalıkgücü Belediyespor, ilçede coşkulu bir kalabalıkla karşılandı.

Yalova dönüşünde ilçe girişinde uzun araç konvoyuyla karşılanan kırmızı-beyazlı kafile, ilçe merkezine kadar araç konvoyuyla girdi.

Ayvalıkgücü Belediyespor taraftarının meşalelerle aydınlattığı Cumhuriyet Meydanında, sevgi gösterileriyle karşılanan kırmızı-beyazlı futbolcuların şampiyonluk sevinci ise adeta yüzlerinden okunuyordu.

Coşkulu karşılama sırasında kırmızı-beyazlı taraftarlara seslenen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yıllar sonra yeniden profesyonel lige dönebilmek için şampiyonluğun yetmediğine işaret ederek, "Ayvalıkgücü yönetimini antrenörlerimizi ve takımımızı tebrik ediyorum. Onlar inandı bizi de inandırdı. Ancak önümüzde önemli play-off karşılaşmalarımız var. Rehavete kapılmadan önümüzdeki çok önemli iki maçı da kazanarak hedefimiz olan 3. lige çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Ayvalıkgücü Belediyespor Kulüp Başkanı Suat Taş da yaptığı konuşmada, şampiyonluk yolunda kulüp yönetimi, teknik kadro, futbolcular ve taraftarla tek vücut olmayı başardıklarını bunun sonucunda şampiyonluk ipini göğüslediklerini söyleyerek, göreve geldiği günden bu yana kırmızı-beyazlı camiayı bir an bile yalnız bırakmayıp, maddi ve manevi her türlü desteği esirgemeyen Belediye Başkanı Mesut Ergin'e teşekkür etti.

Coşkulu kutlamanın ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı. - BALIKESİR