Şampiyon çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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Şampiyon çiçeklerle karşılandı

05.07.2022 08:55
Şampiyon çiçeklerle karşılandı

İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Mücahit Çelik, memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

İtalya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olan Mücahit Çelik, memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

Çelik, İtalya'nın Roma kentinde 2 Temmuz'da düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 97 kiloda finalde karşılaştığı Ukraynalı rakibi Ivan Prymachenko'yu 12-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Avrupa Şampiyonu Mücahit Çelik memleketi Samsun'da çiçeklerle karşılandı.

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda ailesi ve yakınları tarafından sevgi gösterisi ile karşılanan Mücahit Çelik, Samsun'un ve Türkiye'nin gururu oldu. Çelik, "Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdığım için çok mutluyum" dedi.

Baba Nizamettin Çelik ve anne Nurcan Çelik ise oğulları Mücahit Çelik ile gurur duyduklarını söyledi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

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