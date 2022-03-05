Şampiyon Esenköyspor'dan Başkan Temel'e ziyaret - Son Dakika
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Şampiyon Esenköyspor'dan Başkan Temel'e ziyaret

05.03.2022 10:14
Şampiyon Esenköyspor'dan Başkan Temel'e ziyaret

Yalova 1. Amatör Kümede namağlup şampiyon olan Esenköyspor Kulübü Başkanı Süleyman Küçük ve teknik heyet Başkan Mehmet Temel'i ziyaret etti.

Yalova 1. Amatör Kümede namağlup şampiyon olan Esenköyspor Kulübü Başkanı Süleyman Küçük ve teknik heyet Başkan Mehmet Temel'i ziyaret etti.

Şampiyonluk kupasını Temel'in makamına taşıyan Esenköyspor heyeti, desteklerinden dolayı başkana teşekkür etti. Başkan Temel de hiç maç kaybetmeden şampiyonluğa ulaşan Esenköyspor'u kutladı ve teknik heyete plaket takdim etti. Gençlere her daim önem verdim geldiğini belirten Temel, "İlk gün çocuklarımız için ücretsiz servis koyup güvenli bir şekilde okullarına gitmelerini sağladık. Onların kötü alışkanlıklardan uzak durması için sporu sevdiren ve onlarla başarıya ulaşan ekibimizi canı gönülden kutluyorum diyerek" dedi.

Ziyarette Teknik Direktörü Levent Numanoğlu, Antrenör Ufuk Yılmaz ve Kaleci Antrenörü Hüseyin Gökdemir de yer aldı. - YALOVA

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Süleyman Küçük, Mehmet Temel, Şampiyon, Yalova, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon Esenköyspor'dan Başkan Temel'e ziyaret - Son Dakika


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