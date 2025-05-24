Şampiyon Eskişehirspor kupasını kaldırdı

Eskişehirspor'un Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olmasının ardından, statta düzenlenen kutlama ünlü şarkıcı Ceza'nın ardından sahneye çıkan futbolcular, uğruna ter döktükleri kupayı coşkuyla havaya kaldırmanın mutluluğunu yaşadı.

Eskişehirspor'un BAL'da şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda kutlama programı düzenlendi. Kutlama törenin 17 Mart 2018 tarihinde Afrin harekatında şehit olan Eskişehirli Binbaşı Mithat Dunca da unutulmadı. Şehidin Eskişehirspor ile ilgili olan vasiyeti okundu. Şehidin eşi ve kızı sahneye Türk bayrağı ile sahneye çıktı. Şehidin ailesi dakikalarca ayakta alkışlandı. Ünlü sanatçı Ceza sahne aldığında stadı dolduran taraftarlar adeta kendinden geçti. Bando EsEs'in tribünleri dolaştığı kutlamada, taraftarlar marşları hep bir ağızdan marşlarını söyledi.

Son olarak kurulan sahneye tek tek isimleri okunarak çağrılan futbolcular, sahnede kupayı kaldırdı. Coşkunun doruğa çıktığı anlarda, havai fişek şovları izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Taraftarlar kupa törenin ardından sahaya indi. - ESKİŞEHİR