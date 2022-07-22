Şampiyon kızlardan Müdür Özsoy'a ziyaret - Son Dakika
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Şampiyon kızlardan Müdür Özsoy'a ziyaret

22.07.2022 09:05
Şampiyon kızlardan Müdür Özsoy'a ziyaret

Dünya şampiyonu Nevin İnce ve Avrupa üçüncüsü Edibe Yağız, antrenörleriyle birlikte Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'u ziyaret etti.

Dünya şampiyonu Nevin İnce ve Avrupa üçüncüsü Edibe Yağız, antrenörleriyle birlikte Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'u ziyaret etti.

Fransa'da yapılan Liseler Arası Dünya Atletizm Şampiyonası 400 metre kategorisinde dünya şampiyonluğunu ülkemize kazandıran Nevin İnce ile İsrail'de yapılan U18 Avrupa Şampiyonası 3000 metre kategorisinde Avrupa üçüncüsü olan Edibe Yağız, antrenörleri Münir ve Mehmet Akkoyun ile Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'u makamında ziyaret etti. Vanlı atletler kazandıkları derecelerle Atletizm Federasyonu yetkilileri tarafından da büyük beğeni toplayarak federasyon tarafından milli takım gözetimi altına alınarak, 2024 olimpiyat kadrosuna aday sporcular listesine girmeyi başardılar.

Sporcu ve antrenörleri makamında ağırlayarak tebrik eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Nevin İnce ve Edibe Yağız'ın Fransa'da yapılan ve büyük bir önem arz eden Liseler Arası Dünya Atletizm Şampiyonası ve U18 Avrupa Şampiyonası Yarışmalarında Van adına kazanmış oldukları dünya şampiyonluğu ve Avrupa üçüncülüğü derecesinin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirtti. İl Müdürü Arif Özsoy, "Bu başarı bizim için çok önemli bir başarı olup; ilimiz adına farklı illerde yarışmalara katılan bütün sporcularımıza örnek teşkil edecektir. Sporcularımızdan böyle güzel başarıların kazanıldığı haberlerini almak bizleri çok mutlu edip gururlandırıyor. Atletizmde çok istekli ve başarılı olan sporcularımızdan Nevin İnce ve Edibe Yağız, bu yarıştan da başarılarla döndüler. Ayrıca bu sporcularımız, ilimiz ve ülkemiz adına gelecek vaad eden sporcularımız arasındalar. Öncelikle desteklerinden dolayı valimize ilimiz gençliği adına teşekkür ediyor, sporcularımızı ve bu başarıda büyük pay sahibi olan antrenörlerimizden Mehmet Akkoyun ve Münir Akkoyun'u yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Antrenörler Münir Akkoyun ve Mehmet Akkoyun ise yarışların genelinde iyi bir performans sergilediklerini belirterek, "Sporcularımız elinden geleni yaparak ülkemize dünya şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü kazandılar. İlimiz adına gelecek vaad eden sporcularımız arasında bulunan Nevin İnce ve Edibe Yağız, katıldıkları yarışmalar sonucunda elde etmiş oldukları böylesi başarılı sonuçlarla ülkemizi 2024 olimpiyatlarında temsil edecek milli takım listesine isimlerini yazdırmayı başardılar" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

gençlik, Fransa, Van, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon kızlardan Müdür Özsoy'a ziyaret - Son Dakika

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