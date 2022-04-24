Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama - Son Dakika
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Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama

24.04.2022 09:45
Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama

Trabzon'da düzenlenen Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off maçlarından şampiyon olarak çıkan 1984 Muşspor, kentte coşkuyla karşılandı.

Trabzon'da düzenlenen Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off maçlarından şampiyon olarak çıkan 1984 Muşspor, kentte coşkuyla karşılandı.

BAL play-off müsabakalarında Elazığ Üniversitesi ve Bitlis Özgüzeldere ile rakip olan 1984 Muşspor, şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Trabzon'dan ayrılarak Muş'a döndü. Rakiplerinden 4 puan alarak TFF 3. Lig'e yükselen 1984 Muşspor'a, kutlama programı düzenlendi. Millet Bahçesi önünde bir araya gelen taraftar gruplarınca meşaleler yakılıp, halaylar çekildi ve şarkılar söylendi.

Buradan Valilik önüne kadar 2 kilometrelik yolu yaya ve araç konvoyu oluşturarak çıkan futbolcu ve taraftarlar, 18 yıllık hasretin sona ermesini kutladı. Valilik önünde Muş Valisi İlker Gündüz ve protokol üyeleriyle sevinçlerini paylaşan kalabalık grup, şampiyonluğu taçlandırdı.

Sporcuları ve yönetimi tebrik eden Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Muş böyle güzel hizmetlerle, sporla bundan sonra duyulacak. Gençliğinin sesiyle ismini duyuracak. İnşallah daha üst liglere, en sonunda Süper Lig'deki büyük takımlarla oynayacak. Futbolcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bizleri onurlandırdınız, sağ olun. Burada Jandarma Komutanımız, Emniyet Müdürümüz ve Belediye Başkanımızla sizleri karşılamaktan, böyle bir başarıya ortak olmaktan çok mutluyuz. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah daha nice başarılara bu takım imza atacak" dedi.

Taraftar ve futbolcuların yoğun isteği üzerine Vali Gündüzöz ve protokol üyeleri de bir süre kalabalık grupla yürüyüş gerçekleştirerek şampiyonluk sevincine ortak oldu. Vali Gündüzöz ve beraberindekilerin ayrıldığı kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti.

Kutlamaya Garnizon Komutanı Piyade Albay Serhat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de katıldı. - MUŞ

Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama
Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama
Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama
Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama
Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama
Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama
Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama
Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama
Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama
Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama
Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama
Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama
Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama
Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama
Şampiyon Muşspor'a coşkulu karşılama

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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