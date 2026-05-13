Şampiyon öğrenci Devrek\'e döndü

Sakarya'da yapılan spor karşılaşmalarında Devrekli öğrenci ilçeye şampiyon olarak döndü

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Çaydeğirmeni Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrencisi Sakarya'da yapılan spor karşılaşmalarında elde ettiği başarı ile okuluna şampiyon olarak döndü.

Sakarya'da gerçekleştirilen ve Zonguldak'tan da birçok öğrencinin katıldığı Wushu Kung-fu Okul Sporları karşılaşmalarında Çaydeğirmeni Çok Programlı Anadolu Meslek Lisesi Öğrencisi Elanur Akkurt okuluna şampiyonluk kazandırdı.

Antrenör Bekir Kaya nezaretinde yarışmalara katılan Meslek Lisesi Öğrencisi Akkurt bu başarısı ile okuluna şampiyon olarak dönerken, çalıştırıcı ve sporcu genç kız okul idarecileri tarafından karşılandı.

Oklundan bir şampiyonun çıkmasından dolayı gururlandıklarını ifade eden Okul Müdürü Musa Eren," Öncelikle öğrencimizi ve karşılaşmalara hazırlayan çalıştırıcı arkadaşımızı tebrik ediyorum. Okulumuz adına şampiyonluk bizim için önemli bir olaydır. Bu tür sonuçların öğrencilerimizden devamını diliyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK