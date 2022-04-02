Şampiyon öğrenciler kupalarını Başkan Soykan'dan aldı - Son Dakika
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Şampiyon öğrenciler kupalarını Başkan Soykan'dan aldı

02.04.2022 17:52
Şampiyon öğrenciler kupalarını Başkan Soykan'dan aldı

Akyazı Belediyesi ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları 2. Küme Voleybol Turnuvası'nda şampiyonlar, kupalarını Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'dan aldı.

Akyazı Belediyesi ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları 2. Küme Voleybol Turnuvası'nda şampiyonlar, kupalarını Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'dan aldı.

Akyazı Belediyesi ile Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilçedeki ilk ve orta derece okulların katıldığı Okul Sporları 2. Küme Voleybol Turnuvası final maçları ile son buldu. Akyazı Spor Salonu'ndaki final maçlarının ardından gerçekleştirilen kupa törenine Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Altun, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Genç Kızlar kategorisinde birinci olan Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Genç Erkekler kategorisinde birinci olan Akyazı Anadolu Lisesi öğrencilerine kupa ve madalyaları Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan tarafından takdim edildi.

"Gençlerimizin spor yapmaları bizim için çok değerli"

İlçede spora destek verdiklerini aktaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Turnuvaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Akyazı Belediyesi olarak ilçemizde sporla ilgili bütün organizasyonlara destek veriyoruz. Gençlerimizin spor yapmaları bizim için çok değerli. Sizler için hayata geçirdiğimiz Akyazı Spor Kompleksi projemiz yükselmeye devam ediyor. İçerisinde gençlik merkezi, yarı olimpik yüzme havuzu ve bin kişilik spor salonu olan Akyazı tarihinin en büyük projesini inşallah 2023 yılında hizmete açacağız. Bizim bütün mücadelemiz geleceğin büyükleri olan sizlere daha güzel bir Akyazı bırakmak" dedi. - SAKARYA

Şampiyon öğrenciler kupalarını Başkan Soykan'dan aldı
Şampiyon öğrenciler kupalarını Başkan Soykan'dan aldı
Şampiyon öğrenciler kupalarını Başkan Soykan'dan aldı

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Bilal Soykan, Hisarcık, gençlik, Akyazı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyon öğrenciler kupalarını Başkan Soykan'dan aldı - Son Dakika


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