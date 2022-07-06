Şampiyon sporculardan Başkan Atabay'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyon sporculardan Başkan Atabay'a ziyaret

06.07.2022 14:47
Şampiyon sporculardan Başkan Atabay'a ziyaret

Çeşitli turnuvalarda ödül kazanan Didim Tenis Kulübü'nün minik sporcuları ve antrenörleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı ziyaret etti.

Çeşitli turnuvalarda ödül kazanan Didim Tenis Kulübü'nün minik sporcuları ve antrenörleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı ziyaret etti. Başkan Atabay, minik sporcuları tebrik ederek hediyeler verdi.

Spora yönelik gerçekleştirdiği yatırımlar ile Didim'den bir çok şampiyon sporcu çıkmasına destek olan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, çeşitli şehirlerde düzenlenen turnuvalarda dereceye giren Didim Tenis Kulübü oyuncularını makamında ağırladı.

Ziyarette Başkan Atabay, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen turnuvada dereceye giren Adas Turan Efe, Ömer Efe Vela, İlkim Sidar Kara ve Mert Can ile Aydın'da düzenlenen turnuvada dereceye giren Enes Akbalaban, Ece Damla Salabaş ve Eymen Torun'u tebrik ederek hediyeler verdi.

Ziyarette minik sporculara Didim Tenis Kulübü Başkanı Seyhan Heb ile antrenörleri de eşlik etti. Heb, desteklerinden dolayı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'a teşekkür ederek plaket verdi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Efeler Belediyesi Tenis Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu Efeler Belediyesi Tenis Turnuvası'nda Ödüller Sahiplerini Buldu
Kaynak: İHA

Ahmet Deniz Atabay, Aydın, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon sporculardan Başkan Atabay'a ziyaret - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:39 KOM "Nefes" kesti! Kaçakçılara düzenlenen operasyonda 10 gözaltı
14:37 Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündem olan Tevfik Göksu, İBB'den yardım istedi!
14:36 Toprağı sulamak isteyen çiftçiler tıkalı boruyu açamayınca ekiplere haber verdi: Tıkanan borunun içinden insan cesedi çıktı
14:29 Stranger Things'in başrolü David Harbour final sezonu için 32 kilo verdi! Sırrını soranlara "yemek yememek" cevabını verdi
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
14:11 İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
13:48 Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı
13:37 Coşkun Sabah uğradığı ihaneti yıllar sonra anlattı: Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı
13:36 Uyuyan kaplana saldıran köpek, bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 14:53:32. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyon sporculardan Başkan Atabay'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement