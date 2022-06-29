Şampiyon takıma şampiyon hoca - Son Dakika
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Şampiyon takıma şampiyon hoca

29.06.2022 09:23
Şampiyon takıma şampiyon hoca

2022-2023 sezonunda Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan ve hedefini BAL olarak belirleyen Kıralan Demirspor, yeni sezonda takımı Mehmet Ali Sevil'e emanet etti.

2022-2023 sezonunda Denizli Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan ve hedefini BAL olarak belirleyen Kıralan Demirspor, yeni sezonda takımı Mehmet Ali Sevil'e emanet etti.

Yeni sezon için güçlü bir kadro kurarak BAL'ı hedefleyen Kıralan Demirspor Denizli Süper Amatör Lig'e, ikisi namağlup olmak üzere toplam 4 şampiyonluk yaşayan başarılı çalıştırıcı Mehmet Ali Sevil ile anlaştı. Sevil'in Teknik Heyetinde deneyimli kaleci Antrenörü Mehmet Zaman'da hem kaleci antrenörü hem de yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Geçtiğimiz sezon BAL'a yükselme maçında Serinhisarspor'a kaybeden Kıralan Demirspor Başkanı Hasan Oruçhan, bu defa işi baştan sıkı tutacaklarını belirterek; "Yönetim olarak öncelikle teknik heyeti belirledik. Şampiyon takıma şampiyon hocanın yakışacağını düşündük. Gerekli görüşmeleri yaparak anlaşma sağladık. İnşallah önümüzdeki sezon şampiyonluk bekliyoruz. Hedefimiz çok büyük. Bu hedef için şimdiden çalışmalara başladık. Hocamızın istek ve düşünceleri doğrultusunda transferlerimizi yaparak güçlü bir kadro kuracağız. Taraftarlarımızın da desteği ile hedefimiz olan Bölgesel Amatör Lige yükseleceğimize inanıyorum" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Mehmet Zaman, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyon takıma şampiyon hoca - Son Dakika

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