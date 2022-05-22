Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı - Son Dakika
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Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı

22.05.2022 18:06
Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı

Süper Lig'in son haftasında Başakşehir, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan turuncu-lacivertliler, ligi dördüncü sırada bitirerek Konferans Ligi biletini aldı.

Başakşehir ile Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul'a şampiyon unvanıyla gelen konuk ekip, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR İLK YARI FİŞİ ÇEKTİ

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Başakşehir, 11. dakikada Okaka ile öne geçti. Baskısını her geçen dakika artıran turuncu-lacivertliler, 31. dakikada Epureanu ve 42. dakikada Serdar Gürler ile farkı 3'e çıkardı. İlk yarı 3-0'lık Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.

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BAŞAKŞEHİR, KONFERANS LİGİ'NE GİDİYOR

İkinci yarı Trabzonspor oyunda ipleri eline alırken Başakşehir kalecisi Volakn Babacan kalesinde adeta devleşti. 59. dakikada Nwakaeme ile farkı 2'ye indiren bordo-mavililer, yakaladığı birçok net pozisyonda da Babacan'a takıldı. Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazanarak, ligi 4. sırada bitirdi ve Konferans Ligi biletini aldı.

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Son Dakika Spor Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı - Son Dakika
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