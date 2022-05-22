Başakşehir ile Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İstanbul'a şampiyon unvanıyla gelen konuk ekip, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Başakşehir, 11. dakikada Okaka ile öne geçti. Baskısını her geçen dakika artıran turuncu-lacivertliler, 31. dakikada Epureanu ve 42. dakikada Serdar Gürler ile farkı 3'e çıkardı. İlk yarı 3-0'lık Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı Trabzonspor oyunda ipleri eline alırken Başakşehir kalecisi Volakn Babacan kalesinde adeta devleşti. 59. dakikada Nwakaeme ile farkı 2'ye indiren bordo-mavililer, yakaladığı birçok net pozisyonda da Babacan'a takıldı. Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazanarak, ligi 4. sırada bitirdi ve Konferans Ligi biletini aldı.
Son Dakika › Spor › Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı - Son Dakika