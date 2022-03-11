Şampiyonlar, Kayseri'de çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonlar, Kayseri'de çiçeklerle karşılandı

11.03.2022 14:56
Şampiyonlar, Kayseri'de çiçeklerle karşılandı

Bulgaristan'da yapılan U23 Greko-Romen Güreş Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Kayseri TOHM ve Şeker Spor Kulübü sporcusu Emre Mutlu ile Avrupa ikincisi Abdullah Toprak, havalimanında yapılan tören ile karşılandı.

Bulgaristan'da yapılan U23 Greko-Romen Güreş Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olan Kayseri TOHM ve Şeker Spor Kulübü sporcusu Emre Mutlu ile Avrupa ikincisi Abdullah Toprak, havalimanında yapılan tören ile karşılandı.

U23 Greko-Romen Güreş Avrupa Şampiyonası Bulgaristan'da yapılan müsabakalarla tamamlandı. Şampiyonaya Kayseri'den katılan Kayseri TOHM ve Şeker Kulübü sporcuları Emre Mutlu 55kg'da Avrupa Şampiyonu, Abdullah Toprak ise 72kg'da Avrupa ikincisi oldu. Şampiyona dönüşü Kayserili pehlivanlar Erkilet Havalimanında yapılan törende çiçeklerle karşılandı.

Karşılama töreninde konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Kayseri TOHM'da çalışmalarını sürdüren Şeker Spor Kulübü sporcularımızın Avrupa şampiyonasında almış olduğu altın ve gümüş madalya bizleri oldukça gururlandırdı. Buradan emeği geçen değerli antrenörlerimizi, idarecilerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi - KAYSERİ

Şampiyonlar, Kayseri'de çiçeklerle karşılandı
Şampiyonlar, Kayseri'de çiçeklerle karşılandı

YORUMLAR
500
Yunusemreli milli wushucular Avrupa Şampiyonasına katılacak Yunusemreli milli wushucular Avrupa Şampiyonasına katılacak '23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası' başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır. '23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası' başlıklı haberimizin spotu ve girişindeki madalya sayısı sehven yanlış yazılmıştır.

Avrupa Şampiyonası, Bulgaristan, Kayseri, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonlar, Kayseri'de çiçeklerle karşılandı - Son Dakika


Son Dakika
14:53 Eski hakem Deniz Çoban Türk futbolu için ağır konuştu: Depreme hazır olun
14:49 AK Parti ve MHP genel başkan yardımcıları, seçim yasası düzenlemesini beraber açıklayacak
14:48 Rusya lideri Putin konuştu: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var
14:40 Avrupa Birliği'den Ukrayna'ya 300 milyon euro mali destek
14:19 Ünlü sunucu vasiyetini hazırladı, anne ve babasına tek kuruş yok!
14:19 Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Kar sağanakları geliyor, bu gece ve yarına dikkat edin
14:03 Rus casusların Çeçen birliklerin yerlerini Ukraynalılara söylediği iddiası
13:55 Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler maçlara çıkmama kararı aldı!
13:42 Kızılhaç Ukrayna yetkilisi açıkladı: Mariupol'de içecek su yok, market ve eczaneler yağmalandı
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 15:07:32. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyonlar, Kayseri'de çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement