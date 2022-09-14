Milan'dan Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanını 3 golle aldı - Son Dakika
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Milan'dan Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanını 3 golle aldı

14.09.2022 22:07

Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Milan, konuk rttiği Dinamo Zagreb'i 3-1 yendi. Maçta goller 45. dakikada Olivier Giroud'nun penaltısından, 47. dakikada Alexis Saelemaekers, 56. dakikada Orsic ve 77. dakikada Pobega'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Milan puanını 4'e yükseltirken Dinamo Zagreb ise 3 puanda kaldı. Milan, Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Chelsea'ye, Dinamo Zagreb ise RB Salzburg'a konuk olacak.

Milan ile Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında San Siro'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

ZAGREB, MILAN'A DİRENEMEDİ

Milan'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Olivier Giroud, 47. dakikada Alexis Saelemaekers ve 77. dakikada Tommaso Pobega kaydetti. Konuk ekip Dinamo Zagreb'in tek golü 56. dakikada Mislav Orsic'ten geldi. Bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez kazanan Milan, grubunda puanını 4'e yükseltti. Dinamo Zagreb ise 3 puanda kaldı.

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SHAKHTAR İLE CELTIC YENİŞEMEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin bir diğer maçında Shakhtar Donetsk ile Celtic 1-1 berabere kaldı. Celtic, Artem Bondarenko'nun 10. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, Shakhtar Donetsk'te 29. dakikada Mykhailo Mudryk skoru belirleyen isim oldu. Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk 4, Celtic 1 puana yükseldi.

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SON DAKİKA: Milan'dan Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanını 3 golle aldı - Son Dakika
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