Milan'dan Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanını 3 golle aldı

Milan ile Dinamo Zagreb, Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında San Siro'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Olivier Giroud, 47. dakikada Alexis Saelemaekers ve 77. dakikada Tommaso Pobega kaydetti. Konuk ekip Dinamo Zagreb'in tek golü 56. dakikada Mislav Orsic'ten geldi. Bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez kazanan Milan, grubunda puanını 4'e yükseltti. Dinamo Zagreb ise 3 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin bir diğer maçında Shakhtar Donetsk ile Celtic 1-1 berabere kaldı. Celtic, Artem Bondarenko'nun 10. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, Shakhtar Donetsk'te 29. dakikada Mykhailo Mudryk skoru belirleyen isim oldu. Bu sonucun ardından Shakhtar Donetsk 4, Celtic 1 puana yükseldi.
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