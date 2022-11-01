Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi grubunda sonuncu olarak Avrupa'ya veda etti - Son Dakika
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Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi grubunda sonuncu olarak Avrupa'ya veda etti

01.11.2022 23:47

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda tamamlanan maçlar sonunda Atletico Madrid, deplasmanda Porto'ya 2-0 mağlup olup büyük bir sürprize imza atarak grup sonuncusu oldu ve Avrupa'ya veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu, oynanan 2 maçla sona erdi. Atletico Madrid, deplasmanda Porto'ya 2-0 mağlup olarak Devler Ligi'nde grubunu sonuncu tamamladı.

ATLETICO YIKIMI YAŞADI

Porto'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Mehdi Taremi ve 24. dakikada Stephen Eustaquio kaydetti. Atletico'nun tek golü 90+5. dakikada Ivan Marcano'nun kendi kalesine attığı golle geldi. Bayer Leverkusen ile Club Brugge ise Almanya'da karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

PORTO VE BRUGGE TURLADI

Bu sonucun ardından Atletico Madrid grubunda sonuncu olarak Avrupa'ya veda etti. Porto ilk sırada, Club Brugge ise ikinci sırada son 16 turuna kaldı.

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