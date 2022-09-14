Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 2 rekoru birden tarihe gömdü! Ronaldo'yu da geride bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 2 rekoru birden tarihe gömdü! Ronaldo'yu da geride bıraktı

14.09.2022 23:08

Paris Saint-Germain'in (PSG) Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında konuk olduğu Maccabi Haifa mücadelesinde Fransız devine 1-1'lik beraberliği getiren golü atan Lionel Messi, 39 farklı takımın filelerini havalandırarak Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Arjantinli yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 18 sezon üst üste gol atmayı başaran ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

Maccabi Haifa ile Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Sammy Ofer Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede Messi attığı gol ile ilkleri yaşadı.

Messi, Ronaldo'ya yıkımı yaşattı! Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol ile 2 rekoru birden kırdı

MESSI REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRDI

Mücadelede Maccabi Haifa, 24. dakikada Chery ile 1-0 öne geçti. Paris Saint-Germain'de Lionel Messi ise 37. dakikada bu gole karşılık verirken, tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Arjantinli yıldız, 39 farklı takıma gol atarak Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı ve bu alanda rekor kırdı. Messi ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde 18 sezon üst üste gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın Icardi'ye ödeyeceği maaş Fransa'nın gündeminde: Çaresizce piyasaya sundular Galatasaray'ın Icardi'ye ödeyeceği maaş Fransa'nın gündeminde: Çaresizce piyasaya sundular Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak

Paris Saint Germain, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 2 rekoru birden tarihe gömdü! Ronaldo'yu da geride bıraktı - Son Dakika


Son Dakika
23:08 Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 2 rekoru birden tarihe gömdü! Ronaldo'yu da geride bıraktı
23:01 Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler'den karşı hamle! Hepsini sildi
23:00 Rusya lideri Putin'e suikast girişiminde çarpıcı ayrıntı! Şeytani plan adım adım uygulanmış
22:35 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Rennes'in kararını eleştirdi: Demek ki paraya ihtiyaçları yok
22:22 Güzel oyuncu Melisa Döngel'in saç saça baş başa kavga ettiği görüntüler kameraya yansıdı
22:16 İngilizler Rusya lideri Putin'in aracına bombalı saldırı düzenlendiğini öne sürdü
22:07 Milan'dan Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanını 3 golle aldı
22:07 Paşinyan'ın sözleri Ermenistan'ı karıştırdı! Sokağa inen halk idamını istedi
21:36 Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ikinci kez dünya şampiyonu oldu
21:27 İlk günde 700 binden fazla kişi başvurdu! Sosyal konut projesinde evlerin teslim edileceği tarih belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 23:15:39. #1.13#
SON DAKİKA: Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 2 rekoru birden tarihe gömdü! Ronaldo'yu da geride bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement