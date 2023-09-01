Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Dursun Özbek, gruptaki rakipleri gördüğü an kameralara fena yakalandı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. Sarı-kırmızılıların kura çekimini Monaco'da takip eden başkan Dursun Özbek, kura çekimi sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Dursun Özbek'in kameraya yansıyan görüntülerinde şaşkınlığını gizleyemediği görüldü. Özbek kura çekimi öncesinde, "Kim çıkarsa çıksın bizim için fark etmiyor. Galatasaray ait olduğu, yakıştığı yere geri döndü. Ben bütün takımların da burada olmasını isterdim. Rakip olarak PSG'yi istiyorum." demişti.