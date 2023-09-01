Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Dursun Özbek, gruptaki rakipleri gördüğü an kameralara fena yakalandı - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Dursun Özbek, gruptaki rakipleri gördüğü an kameralara fena yakalandı

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Dursun Özbek, gruptaki rakipleri gördüğü an kameralara fena yakalandı
Son Güncelleme: 01.09.2023 00:20

Monaco'da çekilen Şampiyonlar Ligi kurasında Galatasaray'ın rakiplerinin belli olmasının ardından Dursun Özbek'in verdiği tepki çok konuşuldu. Özbek'in kameralara yansıyan görüntüsünde şaşkınlığını gizleyemediği görüldü.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. Sarı-kırmızılıların kura çekimini Monaco'da takip eden başkan Dursun Özbek, kura çekimi sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Dursun Özbek'in kameraya yansıyan görüntülerinde şaşkınlığını gizleyemediği görüldü. Özbek kura çekimi öncesinde, "Kim çıkarsa çıksın bizim için fark etmiyor. Galatasaray ait olduğu, yakıştığı yere geri döndü. Ben bütün takımların da burada olmasını isterdim. Rakip olarak PSG'yi istiyorum." demişti.

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Dursun Özbek, gruptaki rakipleri gördüğü an kameralara fena yakalandı

Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Dursun Özbek, gruptaki rakipleri gördüğü an kameralara fena yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
00:54 Fenerbahçe ve Beşiktaş, Konferans Ligi'nde gruplara kalırken, Adana Demirspor veda etti
00:22 Son Dakika: Adana Demirspor, seri penaltı atışlarında Genk'e elenerek Konferans Ligi'ne play-off turunda veda etti
00:18 Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile anlaştıkları iki bakanlığı daha açıkladı: Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlığı için de söz verildi
00:17 Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Dursun Özbek, gruptaki rakipleri gördüğü an kameralara fena yakalandı
23:34 Mansur Yavaş'tan sonra Tunç Soyer de adaylığa göz kırptı: Daha yapacak çok şey var
23:13 Beşiktaş'ı Afrika Milli Takımı'na benzeten Lucescu'ya Aboubakar'dan olay hareket
23:04 Son Dakika: Beşiktaş, play-off turunda Dinamo Kiev'i eleyerek Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı
22:58 Moody's, Türkiye'nin 2023 ve 2024 büyüme tahminini yükseltti
22:51 Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladı
22:37 Fenerbahçe, Avrupa kupalarında en uzun galibiyet serisi yakalayan Türk takımı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 01:19:48. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Dursun Özbek, gruptaki rakipleri gördüğü an kameralara fena yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement