Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta 9 maçla sona erdi - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta 9 maçla sona erdi

15.09.2022 00:06
Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta 9 maçla sona erdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta karşılaşmaları bugün oynanan 9 maçla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta karşılaşmaları bugün oynanan 9 maçla tamamlandı.Gecenin önemli karşılaşmasında Manchester City sahasında milli futbolcu Salih Özcan'ın da formasını giydiği Borussia Dortmund'u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 80'inci dakikada Stones ve 84'üncü dakikada Haaland kaydetti. Dortmund'un karşılaşmadaki tek golü ise 56'ncı dakikada Bellingham'dan geldi.Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Salih Özcan, 88 dakika sahada kaldı. PSG SÜRPRİZE İZİN VERMEDİFransız temsilcisi Paris Saint Germain ise Maccabi Haifa deplasmanına konuk oldu. Ev sahibi ekip, 24'üncü dakikada Chery'nin golüyle öne geçti. PSG; 37'nci dakikada Messi, 69'uncu dakikada Mbappe ve 88'inci dakikada Neymar'ın golleriyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Günün diğer maçları ve alınan skorlar şöyle: Rangers - Napoli: 0-3 Milan - Dinamo Zagreb: 3-1 Chelsea - Salzburg: 1-1 Shakhtar Donetsk - Celtic: 1-1 Real Madrid - RB Leipzig: 2-0Kopenhag - Sevilla: 0-0

Juventus - Benfica: 1-2


- İstanbul
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Salih Özcan, Dortmund, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci hafta 9 maçla sona erdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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