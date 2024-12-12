Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Sonuçları

Şampiyonlar Ligi\'nde 6. Hafta Sonuçları

Juventus, Manchester City'i 2-0 yenerken, Dortmund Barcelona'ya 3-2 mağlup oldu.

12.12.2024 05:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası, yapılan 9 maçla tamamlandı.

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın asist yaptığı ve 84 dakika sahada kaldığı maçta İtalyan ekibi Juventus, İngiltere temsilcisi Manchester City'i 2-0 yendi.

Milli futbolculardan Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Portekiz ekibi Benfica, İtalyan rakibi Bologna'yla sahasında 0-0 berabere kaldı. Kerem 72 dakika sahada kalırken, Orkun 80 dakika forma giydi.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Alman ekibi Borussia Dortmund ise İspanya temsilcisi Barcelona'ya sahasında 3-2 yenildi.

Karşılaşmaların sonucu şöyle:

Atletico Madrid (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 3-1

Lille (Fransa)- Sturm Graz (Avusturya): 3-2

Borussia Dortmund (Almanya)-Barcelona (İspanya): 2-3

Juventus (İtalya)-Manchester City (İngiltere): 2-0

Benfica (Portekiz)-Bologna (İtalya): 0-0

Arsenal (İngiltere)-Monaco (Fransa): 3-0

Milan (İtalya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Feyenoord (Hollanda)- Sparta Prag (Çekya): 4-2

Stuttgart (Almanya)- Young Boys (İsviçre): 5-1

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester, Barcelona, Dortmund, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:59 Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü
23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
09:50 Halil Umut Meler’den Devler Ligi’ne damga vuran kararlar Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
09:48 Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gaziantep’te ilginç karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:19 Beyaz Saray: 2012’de Suriye’de kaçırılan Austin Tice’ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 06:36:11. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde 6. Hafta Sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.