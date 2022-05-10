Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları

10.05.2022 20:20

Şampiyonlar Ligi'nde UEFA'nın onayladığı yeni formatın tüm ayrıntıları netleşti. Buna göre 2024-2025 sezonundan itibaren Devler Ligi'nde takım sayısı 32'den 36'ya yükselecek. Yeni formatta, bütün takımların yer alacağı tek bir ligle turnuvaya başlanacak ve her bir takım 10 haftalık bir periyotta sekizer karşılaşmaya çıkacak.

UEFA, Şampiyonlar Ligi formatından devrim niteliğinde değişikliklere gitti. Yeni düzenlemede en dikkat çeken değişiklik ise grup aşamalarının yerini lig formatını bırakması oldu.

10 HAFTADA 8 MAÇ OYNANACAK

Yeni formatta, her bir takım 10 haftalık bir periyotta sekizer maç oynayacak. Ek dört takımın ikisi, UEFA kulüpler turnuvasında en iyi performans gösteren ülkelerden seçilecek. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, değişikliklerin "tüm kulüplerin katılım rüyasının devam etmesi anlamına geldiğini" ifade etti. Daha önce yapılan teklifteki, iki kulübün Avrupa şampiyonalarında gösterdiği tarihi başarıya göre belirlenmesi önerisi reddedildi. Bu teklifte, iki takım kulüplerin katsayılarına göre belirlenecekti. Ancak karşıtları, bunun geleneksel "büyük" kulüplerin işine yarayacağını, kötü bir sezon geçirseler bile bir güvenlik ağına sahip olacağını söylüyordu.

"UEFA, AVRUPA SPOR MODELİNİN DEĞERLERİNE BAĞLILIĞINI GÖSTERDİ"

Orijinal planlara kıyasla bir başka değişiklik de, grup aşamasındaki altı maçın 10'a değil, sekize çıkartılması oldu. UEFA Başkanı Ceferin "UEFA bugün, sporun temel değerlerine saygı duymaya ve açık turnuvaların başlıca prensibine, sportif kaliteye göre turnuvalara girilmesine, dayanışma temelli Avrupa spor modelinin değerlerine tamamen bağlı olduğunu net bir şekilde gösterdi" dedi. Ceferin, yeni formatın UEFA İcra Komitesi tarafından, Avrupa ligleri ve federasyonlarıyla uzlaşarak oybirliğiyle kabul edildiğini belirtti.

YENİ FORMAT NASIL İŞLEYECEK?

  • Şu andaki formatta, dört takımlı sekiz gruba bölünen takımlar kendi evlerinde ve deplasmanda altı maç yapıyor.
  • Her bir gruptaki ilk iki sıradaki takımlar eleme usulüne dönülen son 16 karşılaşmalarından itibaren hem kendi evlerinde hem de deplasmanda rakipleriyle maç yapıyor. Son olarak da final, önceden belirlenen tarafsız bir yerde tek maç üzerinden oynanıyor.
  • Yeni formatta, bütün takımların yer alacağı tek bir ligle turnuvaya başlanacak.
  • Her bir kulüp, farklı rakiplere karşı dördü kendi evinde, dördü de deplasmanda sekiz maç yapacak.
  • Ligi ilk sekiz sırada tamamlayacak takımlar, birbirleriyle eleme usulü karşılaşacaklar. Dokuzuncu sıradan 24'üncü sıraya kadar olan takımlarsa, tur atlamak için birbirleriyle iki maç eleme usulü play-off mücadelesi verecekler.
  • UEFA benzer değişikliklerin Avrupa Ligi'nde (Lig aşamasında sekiz maç) ve Avrupa Konferans Ligi'nde de (Lig aşamasında altı maç) yapılacağını ve her iki turnuvanın da lig aşamasına 36 takımın katılacağını bildirdi.
YORUMLAR
500
UEFA Konferans Ligi finali Çekya'da oynanacak UEFA Konferans Ligi finali Çekya'da oynanacak 2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak 2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları - Son Dakika


Son Dakika
20:22 35 yaşındaki matematik öğretmeni, 18 öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
20:20 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları
20:14 Babası vefat eden Fazıl Say'a "Gözümden düştü" dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı paylaşımı geldi
19:36 İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!
19:28 Sanat dünyasının tepki gösterdiği gece müzik yayın saati 01.00'e uzatıldı
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
19:09 Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
18:35 Turizm sektörünün tecrübeli ismi Ali Kızıldağ yeni sezondan umutlu: Krizlere bağışıklık kazandık
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 20:32:04. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! İşte yani formatın tüm detayları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement