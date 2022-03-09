Şampiyonlar Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu - Son Dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmaları dün gece oynanan 2 maçla ile başladı. Sahasında Salzburg 'u 7-1 mağlup eden Bayern Münih ve sahasında İnter'e 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçı 2-0'lık skorla kazanan Liverpool adını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.

Bayern Münih, 1-1'in rövanşında sahasında Salzburg'u konuk etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip; Robert Lewandowski'nin 12'nci ile 21'inci dakikada penaltıdan ve 23'üncü dakikada attığı gollerle skoru 3-0'a getirdi. 31'inci dakikada Gnabry skoru 4-0 yaptı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. 54'üncü dakikada Müller skoru 5'a getirdi. 70'inci dakikada Kjaergaard, konuk ekibin tek golünü kaydederken, 83'üncü dakikada Müller ve 85'inci dakikada Sane ile 2 gol daha bulan Bayern Münih, karşılaşmadan 7-1'lik skorla galip ayrıldı.

LİVERPOOL, YENİLSE DE ÜST TURDA

Gecenin diğer maçında ise Liverpool sahasında İnter'i konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona ererken, 61'inci dakikada Lautaro Martinez konuk ekibe galibiyeti getiren golü kaydetti. İnter'de Alexis Sanchez, 63'üncü dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Liverpool, bu mağlubiyete rağmen İtalya'daki ilk maçı 2-0'lık skorla kazandığı için turu geçen taraf oldu.

- Liverpool