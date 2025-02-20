Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve PSG Turu Geçti

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Paris Saint-Germain (PSG), son 16 turuna yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun play-off turunda 2 müsabaka oynandı.

İngiltere temsilcisi Manchester City'yi play-off turu ilk maçında 3-2 yenen son şampiyon Real Madrid, rövanşı da 3-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. İspanya ekibinde yıldız oyuncu Kylian Mbappe, "hat trick" yaparak galibiyette başrol oynadı.

Günün diğer randevusunda ise iki Fransa takımı karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain, ilk müsabakada 3-0 mağlup ettiği Brest'e rövanşta da 7-0 üstünlük kurarak tur atladı.

PSG, "Devler Ligi"nde oynanan bir müsabakada 7 farklı oyuncusu gol sevinci yaşayan ilk takım oldu.