Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Tottenham, kendi liginde küme düşmemeye çalışıyor

11.02.2026 20:31
Şampiyonlar Ligi'nde lig etabını dördüncü sırada bitirerek tarihi bir başarıya imza atan Tottenham, ligde kötü günler geçiriyor. Son olarak Premier Lig'de Newcastle United'a da 2-1 mağlup olan Londra ekibi, bu sonuçla ligdeki son sekiz maçında da galibiyete ulaşamadı ve 16. sıraya geriledi.

Geride bıraktığımız sezon ligde 17. olan ve küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham, Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başarmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TARİH YAZDILAR

Sezona Avrupa'da çok iyi başlayan Tottenham, lig etabında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kalesinde 7 gol gören Londra ekibi, rakip ağlara 17 gol attı. Toplamda 17 puan toplayan Thomas Frank'ın öğrencileri, lig etabını dördüncü sırada bitirerek tarihi bir başarıya imza attı.

LİGDE KÜME DÜŞMEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Avrupa'da işler ne kadar yolunda gitse de ligde de bir o kadar kötü gidiyor. Tottenham, tıpkı geride bıraktığımız sezonda olduğu gibi ligde küme düşmemeye oynuyor. Son olarak Premier Lig'in 26. haftasında sahasında Newcastle United ile karşılaşan Tottenham, bu maçı 2-1 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Frank yönetimindeki Tottenham'ın kazanamama serisi 8 maça çıktı. Ligde 26 maç sonunda topladığı 29 puanla 16. sıraya gerileyen Tottenham yönetimi, teknik direktör Frank ile yollarını ayırdı.

SIRADAKİ MAÇ ARSENAL

Ligde gelecek hafta lider Arsenal ile karşı karşıya gelecek olan Tottenham'ın başına hangi teknik adamın geleceği merakla bekleniyor.

