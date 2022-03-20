Şampiyonlar Ligi'ndeki VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçında Türk hakemler görev yapacak - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'ndeki VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçında Türk hakemler görev yapacak

20.03.2022 15:19
Şampiyonlar Ligi'ndeki VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçında Türk hakemler görev yapacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçlarında Türk hakemler Ozan Çağı Sarıkaya ve Erdal Akıncı'yı yardımcı hakem olarak görevlendirdi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki VakıfBank- Fenerbahçe Opet maçlarında Türk hakemler Ozan Çağı Sarıkaya ve Erdal Akıncı'yı yardımcı hakem olarak görevlendirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, uluslararası hakemlerden Ozan Çağı Sarıkaya 29 Mart Salı günü oynanacak VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçında, Erdal Akıncı ise 5 Nisan Salı günü oynanacak rövanş maçında yardımcı hakem olarak görev alacak.

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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'ndeki VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçında Türk hakemler görev yapacak - Son Dakika


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