Şampiyonlar Ligi\'nden elenen Xavi, hakem kararlarına öfke kustu: Utanç verici, felaket

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Büyük heyecanla takip edilen Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları dün gece oynanan 2 karşılaşmaya sahne oldu. Barcelona sahasında PSG'ye 4-1 yenilerek elendi. Maçta kırmızı kart gören Barcelona Teknik Direktörü Xavi, hakem yönetimine tepki gösterdi.

BARCELONA 10 KİŞİ KALDI

Barcelona'nın 1-0 üstün olduğu maçın 29. dakikasında Ronald Araujo, son adam olarak Bradley Barcola'yı düşürdü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu dakikadan sonra maçın gidişatı değişirken, PSG 40'ta Dembele ve 54'te Vitinha'nın bulduğu gollerle 2-1 öne geçti. Maçın kalan kısmında PSG, 61 ve 89. dakikada Mbappe ile 2 gol daha buldu ve müsabakayı 4-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu.

XAVI DE KIRMIZI KART GÖRDÜ

PSG'nin ikinci golünün hemen ardından orta sahada yaşanan bir pozisyonda hakem Kovacs, Barcelona aleyhina faul kararı verdi. Kararın ardından çılgına dönen Xavi, saha kenarındaki Şampiyonlar Ligi panosunu tekmeledi. Xavi bu hareketi sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.

"UTANÇ VERİCİ, FELAKET"

Öte yandan Xavi Hernandez, müsabakanın ardından hakem Istvan Kovacs'ın kararlarına öfke kustu. Xavi yaptığı açıklamada, "Üzgünüz, öfkeliyiz. Araujo'nun gördüğü kırmızı kart bence ağır karar. Büyün bir sezonun emeğinin hakem kararlarıyla sona ermesi utanç verici. Hakem çok kötüydü, felaket. Hakem hakkında konuşmayı sevmiyorum ama bunu söylemek zorundayız, susamayız" dedi.