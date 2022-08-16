Danimarka'dan mağlubiyetle döndük! Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenildi - Son Dakika
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Danimarka'dan mağlubiyetle döndük! Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenildi

16.08.2022 23:58
Danimarka'dan mağlubiyetle döndük! Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenildi

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenildi. Tur için rakibine büyük avantaj veren temsilcimiz, rövanş maçını 24 Ağustos'ta Trabzon'da yapacak.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag ile Parken Stadyumu'nda karşılaştı. Temsilcimiz, Danimarka ekibine 2-1 kaybetti.

KOPENHAG PERDEYİ ERKEN AÇTI

Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren taraftar desteğini arkasına alan Kopenhag, oyunun genelinde kontrolü elinde bulunduran taraftı. Danimarka ekibine galibiyeti getiren golleri ise 9. dakikada Claesson ve 48. dakikada Lerager kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 79. dakikada Bakasetas'tan geldi.

RÖVANŞ 24 AĞUSTOS'TA

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında avantajı rakibine veren Trabzonspor, rövanş mücadelesini 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynayacak.

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Son Dakika Spor Danimarka'dan mağlubiyetle döndük! Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Danimarka'dan mağlubiyetle döndük! Trabzonspor, deplasmanda Kopenhag'a 2-1 yenildi - Son Dakika
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