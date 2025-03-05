Şampiyonlar Ligi: Real ve Arsenal Fark Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şampiyonlar Ligi: Real ve Arsenal Fark Yarattı

Şampiyonlar Ligi: Real ve Arsenal Fark Yarattı

Real Madrid, Atletico'yu 2-1 yenerek avantaj sağlarken, Arsenal PSV'yi 7-1 ile mağlup etti.

05.03.2025 01:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 4 maçla başladı. Madrid derbisinde Real Madrid, Atletico'yu 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakalarken, Arsenal ise PSV deplasmanında galibiyete 7 golle ulaştı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Son 16 turunun ilk ayak maçları bugün başladı. Günün 20.45 seansında Aston Villa, lig aşamasında da rakip olduğu Club Brugge'ü 3-1 mağlup etti. Saat 23.00'te ise 3 maç oynandı. Santiago Bernabeu'da Real Madrid, Atletico'yu konuk ederken mücadeleye hızlı başladı. Müsabakanın 4. dakikasında Valverde'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Rodrygo, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı vuruşta takımını öne geçirdi. Atletico'da 32. dakikada Julian Alvarez sahneye çıktı. Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Alvarez, çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşla beraberliği getirdi. İlk yarısı bu sonuçla tamamlanan derbinin ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçti. Eflatun-beyazlıların Faslı futbolcusu Brahim Diaz, 55. dakikada ceza sahası içinde yaptığı şık çalımların ardından fileleri havalandırdı. Kalan bölüm yüksek tempo ve iyi mücadeleye sahne olurken, karşılaşma ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Milli futbolcu Arda Güler, süre almadı.

Arsenal'dan tarihi sonuç: 1-7

Lig aşamasını 3. sırada tamamlayan Arsenal, Hollanda temsilcisi PSV ile karşılaştı. İngiliz ekibi 18. dakikada Jurrien Timber'ın golüyle öne geçerken 3 dakika sonra Ethan Nwaneri ile farkı 2'ye çıkardı. Mikel Merino'nun golüne Noa Lang karşılık verirken ilk yarı Arsenal'ın 3-1'lik üstünlüğü ile geçildi. İkinci yarıya etkili başlayan Kırmızılar, Martin Odegaard ve Leandro Trossard ile 2 dakikada 2 gol buldu. Oyun üstünlüğünü eline Arsenal'da Odegaard, 73'te kendisinin ikinci takımının 6. golüne imza attı. Konuk ekipte Riccardo Calafiori, 85. dakikada topu ağlara gönderdi ve skoru tayin etti. Mikel Arteta'nın takımı sahadan 7 gollü galibiyetle ayrılarak turun kapısını araladı.

Şampiyonlar Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge - Aston Villa: 1-3

Real Madrid - Atletico Madrid: 2-1

PSV Eindhoven - Arsenal: 1-7

Borussia Dortmund - Lille: 1-1 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Yerel Haberler, Real Madrid, Eindhoven, Madrid, Futbol, Dünya, Spor, PSV, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi: Real ve Arsenal Fark Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:11:38. #7.13#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi: Real ve Arsenal Fark Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.