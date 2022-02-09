Üye Girişi
Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret - Son Dakika

Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

09.02.2022 17:32
Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

Gaziantep'te düzenlenen Deafolimpik Taekwondo Türkiye Şampiyonasında başarılarıyla göz dolduran sporcular, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Gaziantep'te düzenlenen Deafolimpik Taekwondo Türkiye Şampiyonasında başarılarıyla göz dolduran sporcular, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.

Türkiye şampiyonu olan Kayserili sporcular Yasin Çimen ile Türkan Teke, Brezilyanın Rio kentinde yapılacak Deafolimpik Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandı. Deafolimpik Taekwondo Türkiye Şampiyonaya Kayseri'den katılan sporculardan Yasin Çimen ile Türkan Teke Türkiye Şampiyonu, Dudu Gökçe Pumak Türkiye ikincisi olurken, Merve Çimen Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyon sporcular Yasin Çimen ile Türkan Teke mayıs ayında Brezilya'nın Rio kentinde yapılacak olan Deafolimpik Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı.

Şampiyonada ikinci olan sporcu Dudu Gökçe Pumak ise Taekwondo milli takımına davet edildi. - KAYSERİ

Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

YORUMLAR
500

Ali İhsan Su, Yasin Çimen, Taekwondo, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:18 Son Dakika: Hatay emniyeti önledi! 4 canlı bomba kilolarca patlayıcıyla yakalandı
17:12 Görenler şaşırıp kaldı! Hollanda dizisinde Arda Turan rüzgarı
17:07 TEM Otoyolu'nun ortasında durdu, herkes aracının bozulduğunu düşündü ama o kalp krizi geçiriyordu
17:02 Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki yayın gelirleri farkı dikkat çekici
17:00 Bir ayrılık haberi daha! Şarkıcı Emrah, iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan boşandı
16:49 Tesisatçılar 44 milyon dolar değerinde uyuşturucu buldu!
16:44 HDP'li Semra Güzel'e sözlü ve yazılı savunma için tebligat gönderildi!
16:32 Trabzon'lu Belediye Başkanı, Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe'yi hedef aldı: Şike yapmayacaksın
16:31 Turizm işletmeleri de elektrikten nasibini aldı! 570 bin liralık fatura geldi
16:29 Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un acı günü! Korona tedavisi gören halası hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 17:38:30. #1.11#
SON DAKİKA: Şampiyonlardan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement