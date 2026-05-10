Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etti, Uşak\'ta coşku

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Uşak'ta sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

2025-2026 sezonu Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala üst üste 4'üncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, toplamda da 26. şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Antalyaspor ile karşılaştığı mücadele öncesinde Uşak'ta birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na ve Atapark Meydanı'na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan taraftar grubu, Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı'na kadar meşaleler, bayraklar ve flamalar eşliğinde yürüdü. Taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı.

Araçlarına binen Uşaklı Galatasaray taraftarları ise bayraklar açıp korna çalarak şampiyonluk coşkusuna eşlik etti.

Öte yandan polis ekipleri, kutlamalar sırasında geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı. - UŞAK