Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etti, Uşak'ta coşku - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etti, Uşak'ta coşku

Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etti, Uşak\'ta coşku
10.05.2026 00:50  Güncelleme: 00:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala 2025-2026 sezonu şampiyonu oldu. Üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan sarı-kırmızılılar, toplamda 26. kez zirveye çıktı. Uşak'ta taraftarlar meydanlarda ve kortejlerle büyük bir coşkuyla kutlama yaptı.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime 1 hafta kala Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlamayı garantiledi. Uşak'ta sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

2025-2026 sezonu Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala üst üste 4'üncü şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, toplamda da 26. şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta Antalyaspor ile karşılaştığı mücadele öncesinde Uşak'ta birçok kıraathane ve kafe adeta stadyuma dönüştü. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na ve Atapark Meydanı'na akın eden sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Ardından 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda toplanan taraftar grubu, Uşak Belediyesi Yöresel Ürünler Çarşısı'na kadar meşaleler, bayraklar ve flamalar eşliğinde yürüdü. Taraftarlar, marşlar ve tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini yaşadı.

Araçlarına binen Uşaklı Galatasaray taraftarları ise bayraklar açıp korna çalarak şampiyonluk coşkusuna eşlik etti.

Öte yandan polis ekipleri, kutlamalar sırasında geniş kapsamlı güvenlik önlemleri aldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Güvenlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etti, Uşak'ta coşku - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın Hürmüz’de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı İran’ın Hürmüz'de vurduğu tankerde Çinli mürettebat çıktı
Hull City, Millwall ile yenişemedi Tur ikinci maça kaldı Hull City, Millwall ile yenişemedi! Tur ikinci maça kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merkez Bankası ve SPK’ya üst düzey atamalar
Interpol-Europol’ün ’en çok arananlar’ listesinde bulunan şüpheli yakalandı Interpol-Europol'ün 'en çok arananlar' listesinde bulunan şüpheli yakalandı
TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı TÜİK’te başkanlığa Mehmet Arabacı atandı
SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı SPK’da başkanlığa Mahmut Sütcü atandı

00:28
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
00:09
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
Sevinçten yerinde duramayan Victor Osimhen stadı koşarak terk etti
23:47
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bomba gönderme
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme
23:32
Fenerbahçe’den tepki: ’’Sakın ha’ sezonu sona erdi
Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi
23:12
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı İşte Devler Ligi’ni garantileyen ilk 16 takım
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım
22:53
Beşiktaş’tan ’’Sergen Yalçın istifa edecek’’ iddialarına yanıt
Beşiktaş'tan ''Sergen Yalçın istifa edecek'' iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 01:14:04. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etti, Uşak'ta coşku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.