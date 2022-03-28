Şampiyonluk kupasını takım arkadaşlarının mezarına götürdüler - Son Dakika
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Şampiyonluk kupasını takım arkadaşlarının mezarına götürdüler

28.03.2022 11:47
Şampiyonluk kupasını takım arkadaşlarının mezarına götürdüler

Aydın Süper Amatör Ligi 1'inci Grup'ta şampiyon olan Pamukörenspor'da futbolcular 2 yıl önce hayatını kaybeden takım arkadaşları Burak Can Öner'i unutmadı.

Aydın Süper Amatör Ligi 1'inci Grup'ta şampiyon olan Pamukörenspor'da futbolcular 2 yıl önce hayatını kaybeden takım arkadaşları Burak Can Öner'i unutmadı. Şampiyon takım oyuncuları verdikleri sözü tutarak şampiyonluk kupasını Burak Can'ın mezarına götürdü.

Aydın'ın Kuyucak İlçesi'nin takımı Pamukörenspor, lig maratonu sonrası kupasına kavuştu. Takıma kupayı ve madalyalarını Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk verirken, törene Kuyucak İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Ak Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, Kulüp Başkanı Ali Ertürk, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Hasip Arıkan ve Kuyucak Gençlik Spor Müdürü Süleyman Bacaksız da katıldı.Yaklaşık 2 yıl önce 17 Ağustos 2020'de 25 yaşında hayatını kaybeden takım arkadaşlarını unutmayan futbolcular, verdikleri sözü tutarak kupayı Horsunlu Mahalle Mezarlığı'ndaki Burak Can Öner'in kabrine götürdü. Şampiyonluk töreninde Burak Can Öner'in madalyası da babası Hüseyin Öner'e takdim edildi. Öner, törende duygusal anlar yaşadı. Futbolcular tarafından yapılan açıklamada, "Biz senin için oynadık, tüm maçlarımızda seni düşünerek oynadık ve kazanmak için mücadele ettik. Sezon boyunca oynadığımız tüm maçlarımızda verdiğimiz mücadeleyi başararak ve kazanarak sonuca ulaştık. Bu kupayı da senin için kazandık. Sen huzurlu uyu. Biz kazandığımız kupayı sana getirdik. Sana verdiğimiz sözümüzü yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Sen bizim kalbimizde yaşamaya devam edeceksin" ifadeleri yer aldı.


Şampiyonluk kupasını takım arkadaşlarının mezarına götürdüler
Şampiyonluk kupasını takım arkadaşlarının mezarına götürdüler
Şampiyonluk kupasını takım arkadaşlarının mezarına götürdüler
Şampiyonluk kupasını takım arkadaşlarının mezarına götürdüler
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Burak Can, Şampiyon, Kuyucak, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Şampiyonluk kupasını takım arkadaşlarının mezarına götürdüler - Son Dakika


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