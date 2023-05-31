Kayseri'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı - Son Dakika
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Kayseri'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı

31.05.2023 01:03

Kayseri'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları sırasında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahievran Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şüpheli, yanındaki bıçakla A.S.G.'ye saldırdı.

Kayseri'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı: 1 yaralı

1 KİŞİ GÖZALTINDA

A.S.G. vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme yaptı. Olaya karıştığı belirlenen 1 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Kayseri'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kan aktı - Son Dakika
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