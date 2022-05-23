Şampiyonluk madalyasını çaldıran Milan teknik direktörüne yenisi verilecek - Son Dakika
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Şampiyonluk madalyasını çaldıran Milan teknik direktörüne yenisi verilecek

23.05.2022 13:44
Şampiyonluk madalyasını çaldıran Milan teknik direktörüne yenisi verilecek

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2021-2022 sezonunda Milan'ı şampiyon yapan teknik direktörü Stefano Pioli'nin kutlamalar sırasında çalınan madalyasının yerine yenisi verilecek.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2021-2022 sezonunda Milan'ı şampiyon yapan teknik direktörü Stefano Pioli'nin kutlamalar sırasında çalınan madalyasının yerine yenisi verilecek.

Milan, dün Sassuolo'yu deplasmanda 3-0 yenerek, Serie A'da 11 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşırken, Mapei Stadı'ndaki kupa seremonisi ve kutlamalar sırasında Milan Teknik Direktörü Pioli'nin şampiyonluk madalyası çalındı.

56 yaşındaki teknik adam kutlamalardan sonra yaptığı açıklamada, "Madalyamı boynumdan çaldılar. Bulmama yardımcı olun. Lütfen onu geri getirin, o sahip olduğum tek madalya." dedi.

Pioli'nin madalyasını çalanlardan onu geri istemesi üzerine, Serie A Lig Yönetimi'nden yanıt gecikmedi.

Serie A'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pioli Hoca, yarın sana yeni bir madalya vereceğiz." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, Milan'ı şampiyon yapan deneyimli çalıştırıcı, Serie A'da sezonun teknik direktörü de seçildi.

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Kaynak: AA

İtalya Serie A, Stefano Pioli, Şampiyon, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk madalyasını çaldıran Milan teknik direktörüne yenisi verilecek - Son Dakika


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