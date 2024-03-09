Samsun Alaçam Bocce Takımı büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.
7-9 Mart tarihleri arasında Mersin'de 3 gün süren yoğun müsabakalar sonucunda Volo Türkiye Şampiyonası'nda büyük kadınlar müsabakalarında Selma Kalanç Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, Fatmanur Alçin de Türkiye 3.sü oldu.
Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Yağmur, soğuk, sıcak demeden 3 ay boyunca Volo Türkiye Şampiyonası'na hazırlandık. Sporcularım hepsiyle gurur duyuyorum. Alaçam'ın köylerinde yaşayan bu çocuklar ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk kazandılar. Alaçam'a kapalı bir bocce sahası yapılmasını çok istiyoruz. Bu sayede daha fazla köy çocuğuna ulaşıp ülkemizi temsil en iyi şekilde temsil ederiz. En büyük arzumuz 7-11 Mayıs tarihleri arasında Fransa Saint Vulbas'ta yapılacak Dünya Volo Şampiyonası'nda ülkemize altın madalya getirmek olacak" dedi. - SAMSUN
Son Dakika › Spor › Samsun Alaçam Bocce Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Eyüpspor maçında iyi bir savunma örneği gösterdiklerini ve Manisa FK maçını da kazanarak milli araya galibiyetle girmek istediklerini söyledi. Özbalta ayrıca takımın play-off hattının güçlü adaylarından olduğunu belirtti.
Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Çorum FK karşısında mağlubiyet aldıkları için üzgün olduklarını belirterek, "Altından kalkacak gücümüz var. Kaliteli bir ekibiz" dedi. Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Eyüpspor, evinde karşılaştığı Çorum FK'ya 1-0 mağlup oldu. Yavaş, maçın genelinde topa sahip olduklarını ve hedeflerine ulaşmak için gerekeni yapacaklarını söyledi.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding'e 117-57'lik skorla yenilen Çankaya Üniversitesi, bu sonuçla ligin bitimine 2 hafta kala küme düştü. Ligde 7 galibiyet, 19 mağlubiyetle ve 33 puanla 14. sırada yer alan Çankaya Üniversitesi, kalan 2 maçını kazansa bile alt lige düşmekten kurtulamayacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti. Maçın setleri 20-25, 22-25, 25-23, 26-28 şeklinde sonuçlandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın akşam Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, çeşitli çalışmalar yaparak maç için hazırlandılar. Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislere kampa girdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?