Samsun Alaçamspor Bocce Takımı Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye\'yi temsil edecek

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Samsun Alaçamspor Bocce Takımı'nın 8 sporcusu 3-8 Eylül tarihleri arasında İskoya'nın Ayr şehrinde yapılacak Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Beden eğitimi öğretmeni Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "İki yıl üst üste Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Alaçam gibi küçücük bir ilçeden tek branşta 24 milli sporcu çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Sporcularımın çoğu Alaçam'ın köylerinde yaşıyorlar. İmkanlarımız kısıtlı ama hepsi özveri ile çalışan pırıl pırıl çocuklardan oluşan bir takımımız var. Alaçam gibi küçücük bir ilçeden 104 lisanslı sporcumuz bulunmakta olup, bu sporcuların 24'ü milli sporcudur. Sayısız ulusal ve uluslararası şampiyonluklarımız bulunmaktadır" dedi.

2023 yılında Avusturalya'nın Gold Coast şehrinde yapılan Çim Topu Dünya Şampiyonası'nda da Alaçamspor Bocce Takımı'nın 4 sporcusu ülkeyi temsil etmişti. - SAMSUN