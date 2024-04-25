Samsun Alaçamspor Bocce Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika
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Samsun Alaçamspor Bocce Takımı Türkiye Şampiyonu

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı Türkiye Şampiyonu

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı, Bocce Petank Türkiye Şampiyonası'nda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonaya katılan 600 sporcu arasından öne çıkan Alaçamspor, milli takım seçmelerine 14 sporcu gönderecek ve Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkeyi temsil etme hedefine odaklanacak.

25.04.2024 12:24
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Samsun Alaçamspor Bocce Takımı bocce petank küçükler, yıldızlar ve gençlerde Türkiye şampiyonu oldu.

20-24 Nisan Tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılan Bocce Petank Türkiye Şampiyonası'na Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 600 sporcu katıldı. Küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere 3 dalda Türkiye şampiyonu olan Alaçamspor, şampiyonaya damga vurdu.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Aylarca süren yoğun bir antrenman programı ile Petank Türkiye Şampiyonası'na hazırlandık. Emeğimizin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Sporcularımızdan 14'ü milli takım seçmelerine çağrılacak. Bu sene Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek en büyük arzumuzdur. 17 milli sporcumuz üniversitede okumaktır. Bize destek olan herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsun Alaçamspor Bocce Takımı Türkiye Şampiyonu - Son Dakika

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