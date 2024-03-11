Samsun Alaçamspor Bocce Takımı, Volo Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
10-11 Mart tarihleri arasında Mersin Toroslar Bocce Sahasında Volo Dünya Şampiyonası milli takım seçmeleri yapıldı. 2 gün süren çok çekişmeli maçlara sahne olan seçmeler sonucunda Alaçamspor Bocce Takımı sporcusu Umut Kalaycı, dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkını kazandı.
Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Samsun'un Alaçam gibi küçücük bir ilçesinde bocce branşında 17 milli sporcu çıkardık. Samsun'u Bocce'nin volo branşında ilk kez milli takıma sporcu vermenin gururunu yaşıyoruz. Aylarca süren yoğun çalışma ve antrenmanlar sonucunda ilk önce 29 Aralık-3 Mart tarihleri arasında yapılan Türkiye Volo Şampiyonası'nda derece yaptık. Sonrada milli takım seçmelerini birinci sırada tamamladık. 7-11 Mayıs tarihleri arasında Fransa Saint Vulbas ta yapılacak Volo Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. İnşallah bizlere İstiklal Marşımızı Fransa'da söylemek nasip olur" dedi. - SAMSUN
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Bitlis'in Hizan ilçesinde Hizan Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Futsal Turnuvası, 20 takımın katılımıyla gerçekleşti. Final müsabakasında Kültür Kırtasiye ve Gol Playstation takımları karşılaştı. Şampiyon olan Kültür Kırtasiye takımına kupasını Kaymakam Nurhalil Özçelik verdi. Özçelik, turnuvanın dostluk, kardeşlik ve birlik beraberlik içinde geçtiğini belirterek tüm takımları ve sporcuları tebrik etti.
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Fenerbahçe'nin eski başkanı Tahsin Kaya, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene birçok isim katıldı. Başkan Ali Koç, Tahsin Kaya'nın Fenerbahçe'ye olan emeklerini vurgulayarak konuşma yaptı.
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde gerçekleştirilen Minikler Taekwondo Turnuvası'na 11 ilin minik sporcuları katıldı. Turnuvaya katılan sporcuların büyük mücadelesi, seyircilerin heyecanını artırdı.
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Fenerbahçe-Pendikspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, karşılaşmada oyunun oldukça fazla durmasına isyan etti. Bununla ilgili TFF'ye bir öneride bulunan Ilıcalı, "Bunun çözümü var. Federasyona yalvarıyorum, 'iki atak boyunca bu oyuncu sahaya giremeyecek' şeklinde bir kural alınmalı" dedi.
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