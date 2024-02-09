Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Grekoromen Güreş Takımı Şampiyonada Başarılı

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Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Grekoromen Güreş Takımı 'U20 Türkiye Şampiyonası'nda bir birincilik, bir de üçüncülük elde etti.

Hakkı Başar U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla Sakarya'da Serdivan Spor Salonu'nda yapıldı. Müsabakalarda Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularından İbrahim Özdemir 72 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, 55 kiloda ise Berati İnanç Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

"Samsunlu genç sporcularımız gururlandırmaya devam ediyor"

Başarılarından dolayı sporcularından dolayı sporcularıyla gurur duyduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Süleyman Demirtaş, "Bizler ilk kurulduğu anda Samsunlu gençlerimize güvenimizi onları destekleyerek göstermiştik. Sporcularımızda bu güvenimizi boşa çıkartmadı. Her geçen gün artarak devam eden başarılar Samsunumuzu ve bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Hakkı Başar U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan İbrahim Özdemir ve kendi kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Berati İnanç kardeşlerimi tebrik ediyor; antrenör ve sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" dedi. - SAMSUN