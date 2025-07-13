Samsun\'da 5. Yaz Şenliği ve Karakucak Güreşleri Coşkuyla Gerçekleşti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Yaz Şenliği ve Karakucak Güreşleri, büyük bir coşkuya sahne oldu. Engiz Spor Kulübü tarafından organize edilen etkinlik, Sarıgazel Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Güreşlere Türkiye'nin dört bir yanından 234 pehlivan katıldı.

Kıran kırana geçen mücadelelerde başpehlivanlık için 28 pehlivan kıyasıya yarıştı. Finalde Ordu bölgesinden Emirhan Saygı ile Sivas bölgesinden Ömer Faruk Dizkara karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Emirhan Saygı, başpehlivan unvanının sahibi oldu.

Güreş ağalığı seçimi de büyük heyecana sahne oldu. 250 bin liralık bağışla iş insanı Samet Dede, bu yılın güreş ağası seçildi.

"Daha büyük organizasyonlar yapmak istiyoruz"

Etkinlik hakkında konuşan Engiz Spor Kulübü Başkanı Salih Yaman, organizasyonu beşinci kez düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İlçemize böyle bir etkinliği kazandırdığımız için çok mutluyuz. Katılım oldukça güzel. Ancak bu tür organizasyonlar büyük bütçeler gerektiriyor. Eğer sponsor desteği bulabilirsek, çok daha büyük başpehlivanları burada ağırlamak istiyoruz" dedi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topal ise gençlerin sporla buluşmasının önemine vurgu yaparak, "Gençler bizim geleceğimiz. Spor yapan, güçlü bir gençlik Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini daha da sağlamlaştıracaktır. Bu tür etkinliklerle gençlerimize sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

19 Mayıs Kaymakamı Haluk Şimşek ise ata sporu güreşin yaşatılması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu, nesiller boyu sürecek bir miras. Elimizden gelen her desteği vermeye hazırız. Er meydanında en iyinin kazanması en büyük ödüldür. Katılan tüm pehlivanlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca vatandaşlar hem güreşleri izledi hem de Sarıgazel'in doğasında piknik yaparak güzel bir gün geçirdi. - SAMSUN