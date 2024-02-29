Samsun\'da Bilek Güreşi Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Müsabakaları Heyecanı

Spor

Samsun'da devam eden 'Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları' heyecanlı anlara sahne oldu.

Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda başlayan 61 ilden bin 723 sporcunun katıldığı şampiyonanın açılış seremonisini bugün gerçekleşti. Vali Yardımcısı Fatih Çıdıroğlu, Federasyon Başkanı Niyazi Kurt, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, protokol üyeleri, sporcular, antrenörler ve çok sayıda aileler katıldığı turnuvada heyecanlı müsabakalar yaşandı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, müsabakaların ardından gerçekleştirilen açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bilek güreşinde dünyanın en güçlü milli takımlarından birisi olduğunu belirtti. Kurt, "Samsun'da yaptığımız şampiyona ise 2024 yılında Avrupa Şampiyonası'na katılacak Bilek Güreşi Milli Takımımızı belirlemek için gerçekleştiriliyor. Turnuvaya 65 ilimizden bin 723 sporcumuz katılıyor. Hem büyük erkek ve kadınlar kategorilerinde hem de engelli kategorisinde müsabakalar olacak. Bu kategorilerde dereceye giren sporcularımız Avrupa Şampiyonası için milli takımımıza seçilecekler. Yani burada şampiyon olan sporcularımız ülkemizi temsil edecek. Samsun'daki şampiyonaya çok ciddi bir katılım var. Bu da bizi sevindiriyor" dedi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Fatih Çıdıroğlu ise "Faaliyetlerin yapıldığı spor kompleksi Türkiye'nin en büyük okçuluk tesislerinden biridir. Birçok ulusal ve uluslararası müsabakalar yapılmaktadır. Böylesine büyük bir organizasyonda sizleri ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Şampiyonanın ikinci gününde 15, 18 ve 23 yaş erkek ile kadın master kategorisinde sol kol müsabakaları yapıldı. Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyalarını Samsun Vali Yardımcısı Fatih Çıdıroğlu takdim etti. Şampiyona, 2 Mart Cumartesi günü sona erecek. - SAMSUN