Samsun'da Karate Şampiyonası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Karate Şampiyonası Başladı

Samsun\'da Karate Şampiyonası Başladı
17.07.2026 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası Samsun'da 1244 sporcuyla devam ediyor.

Türkiye Karate Federasyonu faaliyet raporunda yer alan Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, 56 ilden 320 kulüp ve 1244 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde eleme müsabakaları yapıldı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Samsun'daki müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların Polonya'da yapılacak Dünya Karate Şampiyonası'na katılacağını söyledi.

Dünya Karate Şampiyonası'ndan takım halinde şampiyon olarak dönmeyi hedeflediklerini anlatan Taşdemir, "Karatede öncelikle hedefimiz İtalya'da ağustos ayında yapılacak Akdeniz Oyunları'dır. Umarım oradan çok sayıda madalya alarak ülkemize döneriz. Sonrasında Avrupa Oyunları var. İstanbul'da Avrupa Oyunları'na katılacağız ve karate branşı olarak ciddi bir madalya beklentimiz var." dedi.

Avustralya'nın Brisbane kentinde 2032 yılında yapılacak olimpiyat oyunlarında da hedeflerinin önemli olduğunu dile getiren Taşdemir, "Tokyo Olimpiyatları'nda en fazla madalya alan branş olarak kayda geçtik. Şu anda hedefimiz Avustralya. Orada da en çok madalya alan branş olmayı istiyoruz. Türkiye'de karate dalında sporcu sayımız hızlı bir şekilde artıyor. Karate bir disiplin sporu, zeka sporu. Türk toplumuna uygun bir spor dalı. Karate sporunun şu andaki lisanslı sporcu sayısı 350 bindir. 350 bin üzerinde tabii biz bunu yukarı çıkarmaya çalışıyoruz. Aktif lisanslı sporcu sayımız 50 bine dayandı. Dolayısıyla bu yaptığımız organizasyonlar, ligler tabii burada Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'ın büyük bir desteği var. Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin her kentinde karete yapılabilir hale geldi." ifadesini kullandı.

Şampiyona, 19 Temmuz Pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları, Yaşar Doğu, Polonya, Türkiye, Samsun, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun'da Karate Şampiyonası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Grönland’ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye’de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu Beyaz Saray: Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türkiye'de geçirdiği zamandan büyük memnuniyet duydu
Fuat Oktay: AP’nin TSK’ya yönelik kararı yok hükmündedir Fuat Oktay: AP'nin TSK'ya yönelik kararı yok hükmündedir

18:58
Günler sonra ortaya çıktı Karius, Beşiktaş’ın transferine engel olmaya çalışmış
Günler sonra ortaya çıktı! Karius, Beşiktaş'ın transferine engel olmaya çalışmış
18:52
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
17:43
İstanbul’da toplu ulaşıma zam
İstanbul'da toplu ulaşıma zam
17:12
Nereden nereye Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
Nereden nereye! Bir dönemin ekran yüzü Ayşenur Balcı artık cezaevinde
16:54
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
16:28
Oğuzhan Uğur’dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Oğuzhan Uğur'dan Haluk Levent itirafı: Linç edilirim korkusuyla susmak zorunda kaldım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 19:16:15. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Karate Şampiyonası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.