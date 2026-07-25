Samsun’da Şehitlere Saygı ve Vefa Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Samsun’da Şehitlere Saygı ve Vefa Futbol Turnuvası

Samsun’da Şehitlere Saygı ve Vefa Futbol Turnuvası
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SAMSUN (İHA) – Samsun’da düzenlenen ve 64 takımın mücadele ettiği Şehitlere Saygı ve Vefa Futbol Turnuvası, heyecan ve duygu dolu anlara sahne oldu.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da düzenlenen ve 64 takımın mücadele ettiği Şehitlere Saygı ve Vefa Futbol Turnuvası, heyecan ve duygu dolu anlara sahne oldu.

1453 Fatih spor Kulübü tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl büyük bir heyecanla düzenlenen Şehitlere Saygı ve Vefa Futbol Turnuvası, bu yıl da kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Samsun'un farklı ilçe ve mahallelerinden 64 takımın katıldığı turnuvada her takım, bir şehidin adıyla mücadele etti. İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde gerçekleştirilen turnuvanın final maçı, yoğun bir izleyici kitlesi eşliğinde oynanırken, şampiyonluk kupasını Şehit Selman Özay Takımı kaldırdı.

Turnuva boyunca şehit evlatlarının adlarını taşıyan takımları heyecanla izleyen şehit aileleri, Şehitlere Saygı ve Vefa Futbol Turnuvası'nın onur konukları oldu. Gösterilen vefa karşısında duygulandıklarını ve mutlu olduklarını söyleyen şehit aileleri, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. Şampiyon olan Şehit Selman Özay Takımı'na şampiyonluk kupasını, Şehit Selman Özay'ın babası Rahim Özay verdi.

Organizasyon hakkında bilgi veren 1453 Fatihspor Kulübü Başkanı Tonguç Ali Anıl, "Bu topraklarda saygıyı ve vefayı en çok hak edenler, şehitlerimiz ve onların kıymetli aileleridir. Böylesine büyük bir futbol organizasyonuyla hem saygımızı hem de vefamızı bir kez daha göstermek istedik. İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başta olmak üzere destek veren herkese, iş birliği içerisinde bu turnuvayı güçlendirenlere teşekkür ediyoruz. Bu vefayı ve heyecanı hem yaşamaya hem de yaşatmaya devam edeceğiz. Hem şehitlerimizi anmak hem de şehrimize eşsiz bir spor etkinliği yaşatmak bizim için bir gururdur" dedi.

Öte yandan turnuvanın final heyecanına ASKF Başkanı Şener Aydın, Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gökhan Kahriman, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güven ile çok sayıda STK temsilcisi, spor kulübü yöneticisi, mahalle muhtarı ve vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Futbol, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun’da Şehitlere Saygı ve Vefa Futbol Turnuvası - Son Dakika

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